“El mejor de todos nos hizo mejores a todos”: el homenaje de AFA a Messi

La Asociación de Fútbol Argentino despidió a Lionel Messi de la Selección Argentina con un sentido video en las redes sociales.

El clip, que simula la reproducción de un videocassette (en referencia al célebre relato de su descubrimiento por parte de Claudio Vivas y Marcelo Bielsa), la narración de una voz en off describe que los logros del capitán van más allá de los goles y los títulos que obtuvo, sino que tuvo un rol transformativo en la sociedad argentina.

"Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más", relata la pieza, que intercala imágenes de los últimos dos Mundiales y Copas América.

"Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos nos hizo mejores a todos", concluye.

El rosarino juega este martes su último partido en el fútbol internacional, en un amistoso frente a Benín en el que estará acompañado en la cancha por la mayoría de sus compañeros del plantel campeón del Mundial 2022, y que contará con la presencia de otros integrantes de ese equipo que ya no están en actividad, como Ángel Di María, Franco Armani, Germán Pezzella y Guido Rodríguez.