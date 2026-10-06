El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo antes del último partido de Messi con Argentina

A pocas horas del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina, Antonela Roccuzzo realizó varias publicaciones que rápidamente llamaron la atención de los seguidores del capitán. Compartió una fotografía de la camiseta especial que utilizará el rosarino en su despedida y acompañó la imagen con un emoji con los ojos llenos de lágrimas. Y también reposteó un video de TyCSport sobre la Pulga.

La publicación se produjo en la previa del amistoso que Argentina disputará este martes 6 de octubre ante Benín, desde las 20, en el estadio Monumental. Será la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección después de más de dos décadas de trayectoria internacional.

La imagen difundida por Antonela mostró una de las prendas especialmente diseñadas para la despedida. Messi ya había presentado semanas atrás la camiseta que utilizará en el encuentro, caracterizada por detalles especiales vinculados con el cierre de su ciclo en la Albiceleste.

Y, por último, reposteó el emocionante video que publicó la cuenta de TyC Sports con un compacto de imágenes de la carrera de La Pulga, musicalizadas con el tema de Abel Pintos “Sin principio ni final”, un homenaje al gran futbolista que no deja a nadie indiferente.

Messi se despide ante Benín

Argentina enfrentará a Benín desde las 20 en el estadio Monumental, en un amistoso especialmente preparado para homenajear al máximo goleador histórico de la Selección. La AFA definió una jornada con diferentes reconocimientos para acompañar el último encuentro del capitán.

Messi llegará al partido después de 207 presentaciones y 125 goles con la camiseta argentina. Durante su recorrido conquistó, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

La despedida se realizará frente al público argentino y también contará con invitados vinculados con los momentos más importantes de su trayectoria. La AFA había anunciado que fueron convocados integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar y sus familias para acompañar al capitán.

Dónde ver el último partido de Messi

El amistoso entre Argentina y Benín comenzará a las 20 de este martes. En el país podrá seguirse por televisión a través de Telefe y TyC Sports, además de alternativas de transmisión digital.

El encuentro cerrará una trayectoria de más de dos décadas de Messi con la Selección mayor.