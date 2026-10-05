Argentina se postuló al Mundial de Rugby 2035: cuáles son los estadios propuestos

Argentina presentó su candidatura al Mundial de Rugby 2035 junto con Uruguay, Chile y Brasil, mediante la entrega de la documentación técnica requerida por World Rugby. La postulación regional fue liderada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y contempló que los cuatro países alberguen partidos si la propuesta resulta elegida.

Según informó la entidad en un comunicado, el proceso incluirá el análisis de la documentación y visitas a las sedes propuestas. En mayo de 2027 se anunciarán las sedes preferidas, mientras que la decisión final quedará en manos del Consejo de World Rugby y se conocerá en noviembre de ese año.

“En la candidatura presentada, quedó establecido que, de ser elegida como la sede para RWC 2035, los cuatro países recibirán partidos del Mundial”, precisó la comunicación difundida por la UAR.

Los ocho estadios argentinos propuestos

La candidatura incluyó ocho estadios de Argentina: el Monumental y el José Amalfitani, en Buenos Aires; el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata; y el Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

También fueron propuestos el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero; el Padre Martearena, de Salta; el Malvinas Argentinas, de Mendoza; y el Gigante de Arroyito, de Rosario.

En los otros tres países se postularon el Maracaná, de Río de Janeiro; el Estadio Nacional, de Santiago de Chile; y el Centenario, de Montevideo. La inclusión de estos escenarios formó parte de la propuesta y quedó sujeta a la evaluación del organismo internacional.

La expectativa de la Unión Argentina de Rugby

El presidente de la UAR, Félix Páez Molina, valoró la presentación y afirmó que “representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región”.

“Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer”, expresó.

El dirigente sostuvo que la iniciativa fue construida junto con las uniones de los países participantes y Sudamérica Rugby. “Es un desafío que asumimos con la profunda convicción de que nuestra región se merece una oportunidad de esta magnitud”, señaló, y destacó la aspiración de que el torneo se dispute por primera vez en esta parte del mundo.

Una propuesta regional con respaldo gubernamental

La documentación destacó que los cuatro países reunieron una población combinada de 283 millones de habitantes, además de experiencia en la organización de competencias internacionales de rugby, mundiales de otros deportes, Juegos Olímpicos y eventos multidisciplinarios.

Por su parte, el presidente de Sudamérica Rugby, Marcello Calandra, consideró que la postulación reflejó el trabajo conjunto de la región. “Estamos seguros de que hemos hecho todo lo necesario para convencer a World Rugby y a Rugby World Cup de todo lo positivo que ofrecemos para ser sede”, manifestó.

Calandra también destacó el acompañamiento recibido: “Contamos con el apoyo de nuestros gobiernos nacionales, estatales y las comunidades de rugby de los cuatro países que han empujado con enorme pasión. Recibir un Mundial en nuestra región es una deuda pendiente y confiamos en ser un candidato ideal”, concluyó.