Dolor en Estudiantes por la muerte de Alejandro “Pancho” Zoff: “Dejó todo por la albinegra”

El Club Atlético Estudiantes despidió con profundo dolor a Alejandro “Pancho” Zoff, una persona estrechamente vinculada durante años con el rugby y la vida institucional de la entidad. Zoff integraba activamente la Subcomisión de Rugby, había formado parte de la Comisión Directiva y era padre de un jugador del club.

Desde la institución destacaron especialmente su permanente disposición para colaborar y el fuerte sentido de pertenencia que había demostrado a lo largo de los años.

El recuerdo del club

“Fue de esas personas que dejan todo por la albinegra, que están siempre, que acompañan, que dan una mano y que hacen que un club sea mucho más que un lugar: lo hacen una familia”, expresaron desde la Subcomisión de Rugby.

Su vínculo con Estudiantes se había extendido a distintas actividades y proyectos relacionados con el rugby y con el crecimiento de la institución.

“Compartimos muchísimos momentos, alegrías, esfuerzos y sueños. Y por eso hoy sentimos un vacío enorme”, señalaron desde el club al transmitir sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Zoff.

El mensaje de despedida fue firmado por Carlos Cubasso, presidente de la Subcomisión de Rugby del Club Atlético Estudiantes.

“Hasta siempre, Pancho”, concluyó la institución.