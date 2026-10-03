Dolor en Estudiantes por la muerte de Alejandro “Pancho” Zoff: “Dejó todo por la albinegra”

El Club Atlético Estudiantes despidió con profundo pesar a Alejandro “Pancho” Zoff, integrante de la Subcomisión de Rugby y exmiembro de la Comisión Directiva. La institución destacó su compromiso y pertenencia durante años.
El Club Atlético Estudiantes despidió con profundo dolor a Alejandro “Pancho” Zoff, una persona estrechamente vinculada durante años con el rugby y la vida institucional de la entidad. Zoff integraba activamente la Subcomisión de Rugby, había formado parte de la Comisión Directiva y era padre de un jugador del club.
Desde la institución destacaron especialmente su permanente disposición para colaborar y el fuerte sentido de pertenencia que había demostrado a lo largo de los años.
El recuerdo del club
“Fue de esas personas que dejan todo por la albinegra, que están siempre, que acompañan, que dan una mano y que hacen que un club sea mucho más que un lugar: lo hacen una familia”, expresaron desde la Subcomisión de Rugby.
Su vínculo con Estudiantes se había extendido a distintas actividades y proyectos relacionados con el rugby y con el crecimiento de la institución.
“Compartimos muchísimos momentos, alegrías, esfuerzos y sueños. Y por eso hoy sentimos un vacío enorme”, señalaron desde el club al transmitir sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Zoff.
El mensaje de despedida fue firmado por Carlos Cubasso, presidente de la Subcomisión de Rugby del Club Atlético Estudiantes.
“Hasta siempre, Pancho”, concluyó la institución.