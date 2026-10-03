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Paraná Pesar en el rugby entrerriano

Dolor en Estudiantes por la muerte de Alejandro “Pancho” Zoff: “Dejó todo por la albinegra”

El Club Atlético Estudiantes despidió con profundo pesar a Alejandro “Pancho” Zoff, integrante de la Subcomisión de Rugby y exmiembro de la Comisión Directiva. La institución destacó su compromiso y pertenencia durante años.

3 de Octubre de 2026
Lo despidieron desde el club.
Lo despidieron desde el club.

El Club Atlético Estudiantes despidió con profundo pesar a Alejandro “Pancho” Zoff, integrante de la Subcomisión de Rugby y exmiembro de la Comisión Directiva. La institución destacó su compromiso y pertenencia durante años.

El Club Atlético Estudiantes despidió con profundo dolor a Alejandro “Pancho” Zoff, una persona estrechamente vinculada durante años con el rugby y la vida institucional de la entidad. Zoff integraba activamente la Subcomisión de Rugby, había formado parte de la Comisión Directiva y era padre de un jugador del club.

 

Desde la institución destacaron especialmente su permanente disposición para colaborar y el fuerte sentido de pertenencia que había demostrado a lo largo de los años.

 

El recuerdo del club

 

“Fue de esas personas que dejan todo por la albinegra, que están siempre, que acompañan, que dan una mano y que hacen que un club sea mucho más que un lugar: lo hacen una familia”, expresaron desde la Subcomisión de Rugby.

Su vínculo con Estudiantes se había extendido a distintas actividades y proyectos relacionados con el rugby y con el crecimiento de la institución.

 

“Compartimos muchísimos momentos, alegrías, esfuerzos y sueños. Y por eso hoy sentimos un vacío enorme”, señalaron desde el club al transmitir sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Zoff.

El mensaje de despedida fue firmado por Carlos Cubasso, presidente de la Subcomisión de Rugby del Club Atlético Estudiantes.

 

“Hasta siempre, Pancho”, concluyó la institución.

Temas:

Alejandro Zoff Pancho Zoff Club Atlético Estudiantes Rugby rugby entrerriano Paraná
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