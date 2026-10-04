Ignacio Faín ganó en San Nicolás y Werner perdió la punta de la Copa de Oro

Ignacio Faín consiguió su primera victoria en el Turismo Carretera en San Nicolás y lideró el 1-2 de Torino junto a Facundo Chapur. Mariano Werner abandonó y cedió la punta de la Copa de Oro.
Ignacio Faín (Torino) se quedó este domingo con la Final de la 12ª fecha del Turismo Carretera, disputada en el autódromo Juan María Traverso de San Nicolás, y consiguió su primera victoria en la categoría. El piloto de Villa Minetti, representante del Trotta Racing, completó una jornada histórica al convertirse en el 229° ganador del TC y protagonizar junto a Facundo Chapur el 1-2 de Torino.
Facundo Chapur terminó segundo y Julián Santero (BMW) completó el podio. El mendocino había dominado gran parte de la competencia y lideró durante 22 vueltas, pero una falla de motor hizo que perdiera rendimiento y permitiera el avance de los dos Torino.
El resultado también produjo un cambio importante en la pelea por el campeonato. Mariano Werner (Ford Mustang), que llegaba como líder de la Copa de Oro, abandonó por un problema de transmisión y perdió la cima, que pasó a manos de su compañero de marca Chapur.
La primera victoria de Faín en el TC
Faín, que había debutado en la máxima categoría a comienzos de 2025, alcanzó su primer triunfo después de disputar 26 carreras. Además, se convirtió en el segundo piloto en conseguir victorias en las seis categorías fiscalizadas por la ACTC, un logro que hasta el momento solamente había alcanzado Tobías Martínez.
El piloto del Trotta Racing había comenzado a construir su gran domingo el sábado, cuando consiguió la pole position con una diferencia de 0s216 sobre Otto Fritzler (Mercedes-Benz). Luego ganó de punta a punta la primera serie, aunque la tercera batería, ganada por Santero, resultó la más rápida.
Por esa razón, Santero largó la Final desde el primer lugar de la grilla. El mendocino tomó rápidamente el control de la carrera y logró mantenerse adelante durante 22 vueltas, hasta que el inconveniente en su motor modificó el desarrollo de la competencia.
Chapur aprovechó y completó el 1-2 de Torino
Chapur protagonizó una destacada remontada desde el sexto puesto. El piloto de Torino aprovechó las dificultades que tuvieron Matías Rossi, que había largado tercero, y Otto Fritzler, quinto, para avanzar posiciones en los primeros metros.
Luego, en la octava vuelta, superó a Diego Azar mediante una maniobra que le permitió quedar en posición de perseguir a los líderes. Con el retraso de Santero, Chapur encontró el camino para avanzar hasta el segundo puesto y completar el doblete del Trotta Racing.
El resultado le permitió a Chapur escalar hasta el primer puesto de la Copa de Oro, en un campeonato que ingresó en una etapa decisiva y que tendrá en Mariano Werner a uno de los grandes protagonistas de la pelea pese al golpe recibido en San Nicolás.
Werner perdió la punta tras abandonar
Mariano Werner llegó al autódromo bonaerense como líder de la Copa de Oro y con la expectativa de sostener esa posición en una fecha determinante. Sin embargo, el entrerriano no pudo completar la Final debido a un problema de transmisión en su Ford Mustang.
📌 Mariano Werner desertó de la Final del #TurismoCarretera en San Nicolás luego de reportar problemas en la transmisión del Ford Mustang.
👀 Duro revés para el entrerriano que pierde el liderazgo del "minitorneo". https://t.co/ROyA13vpIN</p>— SoloTC (@solotcOK) <a href="https://x.com/solotcOK/status/2106797853968646499?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2026</a></blockquote>
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El abandono significó un fuerte retroceso en sus aspiraciones, ya que no logró sumar los puntos necesarios para conservar el liderazgo. De esta manera, Chapur pasó a ocupar la primera posición del minitorneo que definirá al campeón, detalló SoloTC.
Santero, por su parte, consiguió su cuarto podio del año después de los obtenidos en Viedma, Posadas y San Luis. El resultado le permitió minimizar el impacto de la falla mecánica y sumar puntos importantes de cara a la definición del campeonato.