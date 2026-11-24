Atlético María Grande campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El club volvió a levantar un trofeo después de 19 años, terminó invicto y derrotó a Litoral, su clásico rival, por 2 a 1 en los dos encuentros de una definición inédita para la ciudad. Agustín Cardoso y Sebastián Malimberni, autores de los goles en la segunda final, contaron a Elonce cómo vivieron una conquista que quedará en la memoria de los hinchas.

Uno convirtió después de sentir una fuerte molestia muscular que le impidió continuar jugando. El otro corrió una de las últimas pelotas del encuentro, presionó al arquero rival y marcó el tanto que desató los festejos. Detrás de esas dos situaciones hubo meses de entrenamientos, viajes, frustraciones deportivas y una búsqueda colectiva que encontró su recompensa.

En diálogo con 11 Deportivo, ambos delanteros reconstruyeron las alternativas de la final, destacaron el respaldo del entrenador Kevin López y coincidieron en ubicar este campeonato en lo más alto de sus carreras futbolísticas. También revelaron situaciones personales que permiten comprender la dimensión que adquirió el título para cada uno.

El gol de Agustín Cardoso pese a una lesión

Las imágenes del primer gol de Atlético en la segunda final mostraron una particularidad. Mientras sus compañeros comenzaban a celebrar la apertura del marcador, Cardoso evidenciaba dificultades para desplazarse y se tomaba una de sus piernas. La molestia había comenzado antes de la definición, cuando aceleró para alcanzar la pelota.

“Cuando pegué el pique sentí una molestia en el cuádriceps. Sentía que no podía pisar y llegué con lo último. No sé qué es lo que tengo pero creo que puede ser un desgarro. Por suerte entró y salimos a festejar todos juntos”, relató el delantero, quien todavía no contaba con un diagnóstico médico.

Cardoso explicó que la posición del arquero fue determinante para decidir continuar con la jugada. A pesar del dolor, entendió que tenía una posibilidad concreta de convertir y realizó el último esfuerzo. “Si yo veo que el arquero sale, no me puedo quedar parado y pedir cambio. Pude definir, por suerte entró para abrir el marcador, que era importante para nosotros”, recordó.

Una definición con las últimas fuerzas

El atacante reconoció que durante aquellos segundos debió resolver rápidamente cómo continuar. La molestia muscular había condicionado sus movimientos, aunque todavía conservaba la posibilidad de controlar la pelota y rematar con la otra pierna. Una vez concretado el gol, el dolor le impidió seguir con normalidad.

“En ese momento se te pasan millones de cosas por la cabeza. Veía que el arquero no había salido. Después, obviamente, quise seguir, pero no me podía parar, no podía pisar. Es la primera vez que me pasa y fue un dolor muy feo”, describió Cardoso sobre una situación que inicialmente algunos de sus compañeros confundieron con una celebración.

Durante la entrevista, los futbolistas observaron nuevamente las imágenes de aquella definición y recordaron entre risas lo sucedido. Superada la preocupación inicial, el goleador pudo dimensionar la importancia de haber puesto en ventaja a su equipo en un encuentro en el que Litoral necesitaba revertir el resultado de la primera final.

Malimberni y una corrida que terminó en campeonato

La incertidumbre regresó sobre el cierre del encuentro. Lucas Akerman consiguió el empate para Litoral y mantuvo abiertas las expectativas del clásico rival. Atlético conservaba la ventaja obtenida en la ida, pero todavía debía afrontar los últimos minutos de una definición cargada de tensión.

Malimberni recordó que, ante la necesidad del adversario de buscar otro gol, el equipo esperaba una mayor presión. Sin embargo, una pelota larga le permitió protagonizar la acción decisiva. “Lo fui a presionar al arquero y por suerte me pudo quedar. Tuve que empujarla”, explicó sobre el tanto que estableció el definitivo 2 a 1.

El delantero admitió que ni siquiera tenía certeza de cuánto tiempo faltaba para el cierre. “No sé qué hacía corriendo ahí al minuto 95 o 96. La corrí y me quedó. No era lo mismo irnos con un empate que ganar los dos partidos”, expresó.

De pensar en dejar el fútbol a marcar el gol del título

La conquista tuvo un significado especialmente profundo para Malimberni. A comienzos de 2026, su realidad deportiva era muy diferente. Tras finalizar una etapa vinculada al fútbol profesional y quedar libre, atravesó un período de incertidumbre en el que llegó a cuestionarse si quería continuar jugando.

“Quedé libre a principio de año y no sabía si tenía muchas ganas de seguir jugando. No sabía si quería jugar acá en Entre Ríos o irme afuera, jugar en otro lado”, confesó el futbolista, que encontró en Atlético María Grande una oportunidad para recuperar la confianza y volver a disfrutar de la actividad.

Su experiencia durante la temporada anterior, cuando estuvo a préstamo en Concepción del Uruguay, no había cumplido con las expectativas que tenía al momento de incorporarse. Un cambio de entrenador modificó su situación dentro del equipo y la falta de continuidad terminó afectando su entusiasmo. “El año pasado no había disfrutado mucho del fútbol”, reconoció.

La frustración de entrenar y no tener oportunidades

Malimberni explicó que había llegado a Concepción del Uruguay por iniciativa de un entrenador que inicialmente le brindó minutos de juego. Sin embargo, la salida de aquel técnico y la llegada de otro modificaron considerablemente su participación.

“Arranqué jugando con el técnico, después el técnico se va, viene otro, no me tiene en consideración y ahí empecé a jugar muy poco. Viajaba, acompañaba al grupo, me llevaban a todos lados, pero sin jugar”, contó el delantero sobre una etapa que lo llevó a replantearse su futuro deportivo.

La falta de oportunidades contrastaba con el esfuerzo que realizaba durante los entrenamientos. “No es lo mismo un jugador que juega que uno que no juega. Me esforcé todo el año y no se me pudieron dar las cosas”, manifestó. Consultado sobre si había pensado en abandonar el fútbol, admitió que aquella posibilidad estuvo presente entre sus dudas.

El llamado de Kevin López que cambió su rumbo

En medio de aquella incertidumbre apareció Kevin López. El entrenador de Atlético María Grande, con quien Malimberni había compartido anteriormente un plantel, comenzó a contactarlo para convencerlo de sumarse al proyecto deportivo del Rojo.

“Kevin me llamó desde un primer momento, siempre confió en mí. Toda la semana me llamaba para que vaya para allá”, recordó el delantero. La particularidad fue que, inicialmente, desconocía que su excompañero había decidido comenzar una nueva etapa dentro del fútbol como director técnico.

“No sabía que iba a ser técnico. Pensé que me llamaba para llevarme como compañero y después vi la noticia de que era para técnico”, contó Malimberni, quien reconoció la importancia de aquella insistencia. “Él me convenció, me dio toda la confianza desde el primer minuto, así que estoy muy agradecido con él”.

Cardoso, el máximo goleador de la temporada

Mientras Malimberni recuperaba las sensaciones que había perdido durante su experiencia anterior, Cardoso consolidaba uno de los mejores presentes deportivos de su carrera. El delantero terminó la temporada 2026 con 21 goles, de los cuales 15 correspondieron al Clausura, y se convirtió en el máximo artillero del certamen y del año en Paraná Campaña.

Además, tuvo una participación determinante en la serie frente a Litoral. Marcó los dos tantos de Atlético en el encuentro de ida y abrió el marcador en la revancha. De esta manera, convirtió tres de los cuatro goles del equipo en las finales.

“Estoy muy contento con el presente que tengo. Lo venía buscando, venía entrenando. Mis compañeros tienen las herramientas para que pueda pasar”, sostuvo Cardoso, quien atribuyó buena parte de su rendimiento al funcionamiento colectivo. “Ellos hacen un trabajo muy bueno para que las cosas sean más fáciles”.

Una remontada que marcó el camino hacia el título

El primer encuentro entre Atlético y Litoral también había ofrecido una definición ajustada. El Rojo debió revertir un resultado adverso durante los minutos finales, con dos goles de Cardoso que le permitieron quedarse con la victoria y afrontar la revancha con una ventaja.

“Por suerte se me pudieron dar los dos goles en la ida. Se notaba el nerviosismo de la gente. En los últimos diez minutos pudimos dar vuelta el resultado e ir a casa más tranquilos”, señaló el goleador al recordar aquella jornada.

La remontada fortaleció la confianza de un plantel que ya había demostrado regularidad durante el campeonato. No obstante, los protagonistas sabían que aquella diferencia no garantizaba la consagración y que la segunda final tendría una exigencia particular, tanto por las condiciones deportivas como por la expectativa generada alrededor del clásico.

Una final que hizo historia en María Grande

La definición entre Atlético y Litoral constituyó un acontecimiento inédito para la ciudad. Por primera vez, los dos representantes de María Grande se enfrentaron en una final de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, una circunstancia que multiplicó el interés por ambos encuentros y extendió la expectativa durante toda la semana.

Según se recordó durante la entrevista, desde la creación de la Liga en 1953, Viale había sido la única ciudad que había protagonizado definiciones de estas características, con tres finales entre Viale Football Club y Arsenal. La edición 2026 incorporó a María Grande a ese capítulo de la historia del fútbol regional.

“Fue algo muy lindo para la ciudad, para el pueblo. Fue una final histórica, como lo dicen los títulos. Estoy contento por el club, por la gente que hace muchos años venía luchándola, peleándola para que se le pueda dar. Y qué más lindo que con el clásico rival de toda la vida”, expresó Cardoso.

Los mensajes de los hinchas y la expectativa del pueblo

La trascendencia de la final no quedó limitada a los estadios. Los jugadores contaron que durante los días previos recibieron mensajes de los simpatizantes y sintieron el acompañamiento de una comunidad que llevaba casi dos décadas esperando una nueva conquista.

“Fue una fiesta toda la semana, toda la gente acercándose. Estábamos confiados, confiábamos en nuestro plantel, en nuestro grupo, y la gente nos hizo saber eso también”, manifestó Malimberni sobre el respaldo que encontraron antes de disputar los encuentros decisivos.

Cardoso, por su parte, reconoció que el nerviosismo de los hinchas también se trasladaba a los futbolistas. “El pueblo lo vivió de otra manera. Todo el tiempo mandándote mensajes, no sé si metiéndote presión, pero sabiendo que era una final histórica. Estamos contentos porque quedó de nuestro lado y pudimos disfrutar con nuestra gente”.

Atlético María Grande campeón invicto después de 19 años

La obtención del Clausura permitió que Atlético volviera a consagrarse en Paraná Campaña después de 19 años. Su anterior título se remontaba a 2007, cuando también había conseguido el campeonato de manera invicta y completado un bicampeonato.

En esta oportunidad, el equipo conducido por Kevin López repitió aquella condición y sumó un ingrediente adicional al vencer a Litoral en ambos partidos. Para Malimberni, precisamente, la identidad del rival fue uno de los aspectos que hicieron especial la conquista.

“Creo que tenemos el equipo, el plantel como para hacer eso, pero más lindo fue que se definió con el clásico rival, más que ser invicto”, sostuvo el delantero, quien también destacó la importancia de haber superado a Unión Agrarios Cerrito en las semifinales.

Otro desafío histórico superado ante Cerrito

Antes de disputar la final, Atlético debió enfrentar al club más ganador de la Liga de Paraná Campaña. La eliminación de Unión Agrarios Cerrito representó otro motivo de satisfacción para los futbolistas, especialmente por los antecedentes deportivos entre ambas instituciones en instancias eliminatorias.

Con la obtención del Clausura, el Rojo alcanzó su duodécimo campeonato, mientras que Cerrito registra 19 consagraciones, según los datos repasados durante el programa deportivo. El triunfo en semifinales y la posterior victoria frente a Litoral marcaron dos momentos especialmente significativos de la campaña.

“Creo que la gente se lo merecía por tanto trabajo, tantos años. Hay muy buena gente en el club y los hinchas acompañaron siempre”, destacó Cardoso, quien valoró la persistencia de quienes continuaron respaldando a la institución durante los años sin títulos.

La revancha después de la eliminación en el Apertura

El campeonato también permitió dejar atrás una frustración reciente. Durante el primer torneo de 2026, Atlético había realizado una destacada campaña, pero quedó eliminado en semifinales frente a Viale, que posteriormente se consagró campeón.

“El torneo pasado también veníamos invictos y en la semifinal perdimos 1 a 0 contra Viale, que fue el único partido que perdimos. Después le ganamos en cancha de ellos y fuimos a penales. También veníamos en una muy buena racha”, recordó Malimberni.

Lejos de modificar completamente su proyecto deportivo tras aquella eliminación, el plantel mantuvo la confianza en el trabajo realizado. Cardoso explicó que la experiencia sirvió para fortalecer la convicción colectiva. “Dimos vuelta la página y afrontamos este torneo de la mejor manera, con la misma confianza y las mismas ganas”.

De compañeros de equipo a dirigidos por Kevin López

La relación de los futbolistas con el entrenador tuvo una particularidad. Antes de asumir la conducción técnica de Atlético, Kevin López había compartido plantel con ambos delanteros. Su experiencia como goleador y el vínculo construido durante aquellos años facilitaron el entendimiento en esta nueva etapa.

“Los dos lo tuvimos como compañero. Creo que ya somos amigos más que otra cosa. Ahora nos tocó tenerlo de técnico, pero él siempre nos dejó ser, nos dejó que tomemos nuestras decisiones”, explicó Cardoso sobre la libertad que encontraron para desenvolverse dentro del campo de juego.

En las finales, las indicaciones estuvieron orientadas a transmitir tranquilidad y confianza. “Nos pedía que juguemos tranquilos, que las cosas se iban a dar y que seamos optimistas”, recordó. Una recomendación que encontró su expresión más clara en la última corrida de Malimberni para conseguir el gol de la victoria.

El festejo que hizo olvidar el dolor

Pese a la lesión que lo obligó a abandonar la segunda final, Cardoso no quiso perderse las celebraciones posteriores a la consagración. El dolor muscular que le había impedido continuar jugando quedó momentáneamente relegado ante la alegría de compartir el campeonato con sus compañeros.

“En los festejos te olvidás de todo. Sentí una satisfacción enorme de poder lograr el objetivo. Festejé a lo loco”, confesó el delantero, quien durante la entrevista reconoció que todavía experimentaba molestias y que debía someterse a una evaluación médica.

Malimberni bromeó sobre la capacidad de su compañero para celebrar después de haber sufrido aquella lesión. El intercambio reflejó la distensión con la que ambos atravesaban las primeras horas posteriores al campeonato, luego de una temporada marcada por las exigencias deportivas y la responsabilidad de representar a Atlético.

El campeonato más importante de sus carreras

Cardoso recordó que anteriormente había conseguido títulos con Patronato, tanto en la Liga Paranaense de Fútbol como en la Copa Túnel. La conquista con Atlético María Grande amplió su trayectoria y adquirió un significado especial por las circunstancias que rodearon la definición.

“Son los tres títulos que tengo y lo pondría en el primero”, respondió el goleador cuando fue consultado sobre el lugar que ocupa el Clausura de Paraná Campaña entre sus logros deportivos.

Malimberni coincidió con su compañero. “Por cómo se dio la circunstancia, que el club no salía campeón hace mucho y que jugamos contra el clásico rival, creo que también quedó ahí arriba, quedó primero”, afirmó. Para el delantero, además, el campeonato representó la posibilidad de reencontrarse con un deporte que meses antes había pensado abandonar.

El futuro de los goleadores tras la consagración

Con el campeonato finalizado, ninguno de los dos futbolistas confirmó todavía su continuidad en Atlético María Grande para la próxima temporada. Ambos señalaron que necesitan descansar después de un año de competencia y que posteriormente evaluarán sus alternativas deportivas.

“No sé lo que voy a hacer por ahora. Vamos a esperar por lo menos hasta diciembre para descansar un poco”, indicó Malimberni. Cardoso, en tanto, manifestó que su prioridad inmediata será conocer el alcance de la lesión muscular y comenzar la recuperación correspondiente.

Mientras los jugadores aguardan por las decisiones relacionadas con su futuro, también esperan que el club organice una cena de campeones para compartir la conquista. Atlético cerró una temporada histórica, recuperó el protagonismo en Paraná Campaña y celebró ante su clásico rival. Para sus goleadores, el campeonato dejó, además, una certeza que Malimberni resumió durante la entrevista: “El fútbol siempre da revancha”.