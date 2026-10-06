Neymar despidió a Messi de la Selección: “Fue un honor hacer historia a tu lado”

Neymar le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi en la previa de su despedida de la Selección Argentina, antes del amistoso frente a Benín en el estadio Monumental. El brasileño recordó los años que compartieron dentro de una cancha y destacó la huella que dejó el capitán argentino en el fútbol mundial.

A través de sus redes sociales, el delantero publicó una serie de fotografías junto al rosarino, entre ellas imágenes correspondientes a la final de la Copa América 2021, cuando Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná y Messi consiguió su primer título con la Selección Mayor.

“Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años”, comenzó Neymar en el mensaje destinado a su amigo y excompañero.

El deseo de Neymar para el último partido de Messi

El brasileño también hizo referencia directamente al encuentro que marcaría la despedida del capitán argentino con la camiseta albiceleste. “Hoy es tu último partido vistiendo la camiseta de tu selección nacional, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, expresó.

Neymar sostuvo además que el reconocimiento trascendía las fronteras argentinas y aseguró que el mundo del fútbol agradecía todo lo realizado por Messi durante su extraordinaria trayectoria.

Finalmente, cerró su publicación con una frase que reflejó la estrecha relación que ambos construyeron durante más de una década: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más haber hecho historia a tu lado”.

Una amistad que comenzó en Barcelona

Messi y Neymar compartieron vestuario por primera vez en Barcelona entre 2013 y 2017. Allí consolidaron una relación que trascendió el terreno de juego y protagonizaron una de las etapas más exitosas de la historia reciente del conjunto catalán.

Junto con Luis Suárez conformaron el recordado tridente ofensivo conocido como “MSN”. Durante aquellos años consiguieron nueve títulos, entre los que sobresalieron la Champions League y el Mundial de Clubes de 2015.

Cuatro años después volvieron a encontrarse como compañeros, esta vez en Paris Saint-Germain. Messi arribó al conjunto francés en 2021 después de su salida de Barcelona y volvió a compartir equipo con el brasileño.

Más de 200 partidos juntos

Durante las dos temporadas en las que coincidieron en París, ambos consiguieron dos títulos de la Ligue 1 y una Supercopa de Francia. La segunda etapa juntos terminó en 2023, cuando Messi dejó PSG para continuar su carrera en Inter Miami.

Entre sus ciclos en Barcelona y Paris Saint-Germain, Messi y Neymar disputaron 206 partidos como compañeros, además de haberse enfrentado en distintas oportunidades con las selecciones de Argentina y Brasil, publicó TyC Sports.

Precisamente, una de las imágenes más recordadas de esa amistad ocurrió después de la final de la Copa América 2021. Tras la victoria argentina en el Maracaná, ambos protagonizaron un extenso abrazo sobre el campo de juego. Años después, en la antesala de la despedida de Messi de la Selección, Neymar volvió a expresar públicamente su admiración por quien fue uno de sus principales compañeros a lo largo de su carrera.