Messi, antes de su despedida de la Selección: “Me voy en paz, dejé todo”

Lionel Messi se prepara para cerrar su etapa en la Selección Argentina este martes 6 de octubre, ante Benín en el Monumental. Antes de su última presentación, el capitán compartió un mensaje de despedida dirigido a los hinchas que lo acompañaron durante más de dos décadas.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo”, expresó el rosarino en un video publicado por Adidas. Sus palabras anticiparon la emoción del encuentro, que comenzará a las 20 y estará acompañado por homenajes al futbolista.

Según informó TN, la pieza audiovisual recorre distintos momentos de Messi con la camiseta argentina y tiene como música de fondo “Gracias a la vida”, interpretada por Mercedes Sosa. El mensaje combina un balance personal de su trayectoria con un agradecimiento al público.

“Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”

En uno de los pasajes centrales, el capitán describió lo que significó representar al país: “Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida”. La frase acompaña las imágenes de un recorrido que comenzó en las selecciones juveniles y continuó en el equipo mayor.

El cierre de sus palabras estuvo dedicado a los hinchas: “Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”. Así, Messi puso el foco en el vínculo con quienes siguieron su carrera, tanto durante las consagraciones como en los años de derrotas y finales perdidas.

La última escena del video muestra al futbolista acercándose a una percha y colgando la camiseta argentina. La imagen funciona como una representación del final de su etapa internacional, antes de la despedida frente al público en el Monumental.

Los títulos que marcaron su recorrido

El capitán llega a su último encuentro con cuatro títulos obtenidos con la Selección Mayor. La primera consagración de esa serie fue la Copa América 2021, conquistada en Brasil, que abrió una etapa de resultados históricos para el equipo argentino.

En 2022 sumó la Finalissima frente a Italia y el Mundial de Qatar. Su palmarés con la Mayor se completó con la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, en la que Argentina volvió a quedarse con el título continental.

Antes de esas conquistas, Messi había ganado el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Esos dos logros formaron parte de sus primeros años con los seleccionados argentinos.

Las cifras antes de su última presentación

En la previa del amistoso ante Benín, el rosarino registra 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias con la Selección Argentina. Es el jugador con más presencias y el máximo goleador de la historia del equipo nacional; esos números podrán modificarse en su despedida.

Su recorrido incluye seis Mundiales, desde Alemania 2006 hasta la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En esas competencias acumuló 34 encuentros y 21 goles, mientras que en las Eliminatorias Sudamericanas alcanzó los 36 tantos.

La despedida en el Monumental pondrá fin a más de 20 años con la Selección Mayor. Antes de entrar a la cancha por última vez con la camiseta nacional, Messi eligió resumir ese recorrido con un mensaje de gratitud y una frase sobre su entrega: “Dejé todo”.