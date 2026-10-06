“Gracias por hacernos tan felices”: los mensajes desde Paraná para la despedida de Messi

La despedida de Messi de la Selección Argentina, prevista para este martes 6 de octubre, también se vive en Paraná. En una recorrida por la ciudad, vecinos compartieron sus mensajes para el capitán y recordaron las alegrías que acompañaron su trayectoria con la camiseta nacional.

Elonce les preguntó qué le dirían al futbolista en esta jornada. Las respuestas coincidieron en el agradecimiento, aunque también hubo referencias a su manera de conducir al equipo, su comportamiento fuera de la cancha y la tristeza que provoca su despedida.

Uno de los hombres consultados destacó especialmente la personalidad del rosarino. “Gracias por todo y por cómo es, con la humildad que tiene”, expresó. También valoró cómo se manejó a lo largo de su vida, pese a los logros que alcanzó como futbolista.

Otro entrevistado eligió recordar las consagraciones que compartió con los hinchas argentinos. “Los años que nos dio alegría, las Copas América, la Copa del Mundo”, enumeró, antes de definirlo como “un deportista bárbaro”.

La humildad y las alegrías, entre los recuerdos

Para una de las mujeres que participó de la encuesta, Messi dejó una marca tanto por su juego como por su liderazgo. “Ha sido un gran referente”, sostuvo, y agregó que “ha guiado el equipo de una manera muy humilde y se lo va a extrañar”.

Otra entrevistada acompañó ese agradecimiento y puso el acento en lo que significó su carrera para los argentinos. “Yo creo que la verdad que ha hecho mucho por todos”, señaló al compartir su mensaje para el capitán.

Un hombre relacionó su reconocimiento con las emociones que vivió al seguir a la Selección. “Gracias por todo, por lo que ha hecho, por lo que me hizo tener mucha alegría”, manifestó. Al valorar al futbolista, añadió: “No hay con qué darle”.

La emoción apareció de manera explícita en el testimonio de otra mujer. “Gracias por hacernos tan felices”, dijo. Explicó que es una persona “muy nostálgica” y, cuando le preguntaron si habría alguna lágrima durante la despedida, respondió: “Sí, obvio, obvio, obvio”.

Encuesta sobre el último partido de Messi en la Selección Argentina - ¿Qué le dirían al capitán?

Mensajes que también destacaron a la persona

Otro vecino reiteró su agradecimiento por el recorrido de Messi con la camiseta argentina. “Por todas las alegrías que nos dio”, expresó. Su mensaje incluyó un reconocimiento a lo que brindó “por la selección, por el país”.

La recorrida también permitió recoger la voz de un turista que estaba visitando Paraná. “No soy de aquí, estoy de vacaciones aquí, soy de La Rioja”, aclaró. Más allá de su lugar de origen, resumió su sentimiento con una frase: “Siempre agradecido, Leo”.

Un hombre mayor distinguió los logros deportivos de las cualidades personales que admira en el capitán. “Es un chico educado, eso es lo más importante”, sostuvo. Para el entrevistado, el reconocimiento al deportista debe ir acompañado de una valoración de su conducta.

Una mujer mayor también reunió esas dos dimensiones en su mensaje de despedida. Agradeció a Messi “por ser el mejor jugador del mundo y por ser la mejor persona”, una definición con la que expresó su admiración por lo que hizo dentro y fuera de la cancha.