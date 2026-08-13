Accidente fatal en Santa Fe: un motociclista murió tras chocar con un colectivo

Un motociclista murió durante la noche del miércoles después de protagonizar un accidente con un colectivo del transporte urbano en la zona noroeste de Santa Fe. El impacto se produjo alrededor de las 21.35 sobre avenida Peñaloza al 8500 y sus circunstancias todavía son investigadas.

Luego de la colisión, el conductor de la motocicleta quedó tendido sobre la calzada con heridas de extrema gravedad. Las primeras personas que acudieron a asistirlo advirtieron que se encontraba en estado de shock y presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha.

Ante la gravedad de las lesiones, se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias 107. Los profesionales sanitarios comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se organizaba la circulación alrededor del lugar del accidente.

Murió pese a las maniobras de reanimación

Los intentos por estabilizar al motociclista se extendieron durante varios minutos. Sin embargo, pese al trabajo desarrollado por el personal de emergencias, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento no se difundió oficialmente la identidad de la víctima. Tampoco se informaron lesiones entre los ocupantes del colectivo involucrado en el accidente ocurrido en Santa Fe.

El tránsito permaneció condicionado durante las tareas de asistencia y el relevamiento inicial de la escena. Los vehículos quedaron en el lugar para la realización de las pericias necesarias antes de ser retirados.

Buscan determinar cómo ocurrió el accidente

La investigación deberá establecer la mecánica del impacto y determinar cómo circulaban la motocicleta y el colectivo durante los instantes previos. Por el momento, no se comunicaron detalles que permitan atribuir responsabilidades.

Para reconstruir el episodio se analizarán los vehículos involucrados, los testimonios de personas que pudieran haber presenciado la colisión y las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de avenida Peñaloza.

Las actuaciones continuarán durante las próximas horas con el objetivo de esclarecer el accidente fatal registrado en Santa Fe. Los resultados de las pericias serán fundamentales para conocer las causas de la colisión que terminó con la muerte del motociclista.