Violento robo en una estancia: sospechan que hubo un entregador

En la mañana del miércoles se registró un violento robo en el establecimiento rural “La Rosalía”, ubicado en el distrito Tatutí, departamento Federación, donde cuatro delincuentes habrían reducido y golpeado al propietario y a un empleado para sustraer dinero, armas y una camioneta. Los investigadores sospechan que los autores manejaban información precisa sobre el lugar y no descartan la existencia de un entregador.

Fuentes vinculadas con la investigación señalaron que los asaltantes conocían características particulares del establecimiento y la forma de acceder. “Todo indica que hay algún entregador”, sostuvo uno de los investigadores.

“Tenían mucha información precisa, al lugar no llega cualquiera, pero creemos que vamos por un buen camino”, agregó la fuente respecto de una de las principales hipótesis que se analizaban para intentar reconstruir cómo se organizó el golpe.

Analizan cámaras para reconstruir la fuga

Uno de los puntos centrales de la investigación se concentraba en las cámaras de seguridad disponibles en la zona. Los efectivos intentan establecer si los delincuentes utilizaron un segundo vehículo durante la fuga.

La sospecha surgió después de que fuera encontrada incendiada la camioneta Toyota que habría sido utilizada por los autores. Los investigadores procuran determinar si, tras abandonar y prender fuego el vehículo, los cuatro sospechosos abordaron otro rodado.

La revisión de las imágenes avanza de manera minuciosa. Una fuente indicó que el procedimiento era “lento” porque se busca observar “cada detalle", y "que no se escape” ningún elemento que permita identificar a los involucrados o determinar el recorrido realizado.

Sospechan que participaron cuatro personas

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los investigadores consideran que cuatro personas participaron del asalto y permanecieron durante un período considerable dentro del establecimiento.

La ubicación del campo y el conocimiento que los delincuentes aparentemente tenían sobre sus accesos constituyen algunos de los elementos considerados por los investigadores para sostener la hipótesis de que pudieron contar con información previa.

Cómo ocurrió el asalto

El hecho ocurrió alrededor de las 8 del miércoles en el establecimiento ganadero conocido como “La Rosalía”, situado en el distrito Tatutí, cuando cuatro hombres a cara descubierta llegaron en una camioneta de color bordó o rojo. Una vez dentro, redujeron al propietario y a un peón, a quienes habrían golpeado.

Los asaltantes también provocaron daños en sectores de la vivienda y posteriormente se apoderaron de una importante cantidad de dinero, varias armas y las llaves de una camioneta Mitsubishi.

El llamado previo al ingreso

Otro elemento que forma parte de la reconstrucción es una comunicación realizada antes de que los delincuentes ingresaran al establecimiento. Según menciona Tal Cual Chajarí, previamente habrían llamado a una de las hijas del propietario y se presentaron como personas provenientes de Paraná que necesitaban que los portones estuvieran abiertos porque supuestamente iban a revisar el campo, que se encontraba en venta.

Ese dato es uno de los aspectos que podrían resultar relevantes para establecer cuánto conocían los autores sobre los movimientos del establecimiento y cómo obtuvieron la información utilizada para ingresar.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon y se llevaron una camioneta del establecimiento. El vehículo fue localizado posteriormente, a varios kilómetros del lugar, incendiado.