Cami Mayan cautivó con sus fotografías desde las playas de Mallorca

Cami Mayan dejó atrás sus días en Londres y viajó a Mallorca para continuar sus vacaciones europeas. La influencer llegó a la isla española acompañada por nueve amigas y mostró parte de la experiencia a través de sus redes sociales.

El cambio de escenario quedó reflejado inmediatamente en sus publicaciones. Los paseos por la capital británica fueron reemplazados por jornadas de sol, calas rocosas y aguas transparentes frente al mar Mediterráneo.

La rutina de Cami Mayan comenzó temprano en el gimnasio del hotel. Luego del entrenamiento, compartió un desayuno compuesto por café con leche, un croissant y un recipiente con frutas frescas, todo acompañado por una vista privilegiada hacia el mar.

Las postales de Cami Mayan en Mallorca

Desde el hotel, la influencer mostró una construcción con arcos de piedra y techos de tejas rojas. El paisaje se completaba con el azul del Mediterráneo, una pequeña isla en el horizonte y los últimos rayos del sol sobre la costa.

El principal atractivo del viaje fueron las playas. “Una vuelta por la playita”, escribió Cami Mayan junto con una serie de fotografías tomadas en una cala rodeada por rocas, pinos y agua turquesa.

En las imágenes posó con diferentes trajes de baño y lentes de sol. También se fotografió junto a una de sus amigas, ambas abrazadas sobre las rocas y con el mar y un faro como fondo.

Atardeceres y momentos entre amigas

Al caer la tarde, Cami Mayan volvió a ingresar al agua para registrar los últimos colores del día. Otra de las postales la mostró desde un mirador elevado, con una amplia bahía extendiéndose detrás de ella.

Las publicaciones también incluyeron escenas más relajadas junto a la pileta del hotel y una selfie sobre la arena después de salir del mar. En el lugar podían observarse reposeras, palmeras y paredes de piedra cubiertas por vegetación.

Para las salidas nocturnas, la influencer eligió un enterito marrón con detalles de encaje y una camisa amplia a rayas. Las fotografías fueron tomadas en un espacio de estilo rústico y con iluminación cálida.