Un tren arrolló un auto en Córdoba: cinco ocupantes alcanzaron a bajar y una mujer quedó dentro

Un tren de cargas arrolló a un automóvil que había quedado detenido sobre las vías durante la tarde del sábado en la ciudad de Córdoba. En el vehículo viajaban seis personas y cinco de ellas consiguieron descender segundos antes del impacto.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Del Molino y Ávila Quiros, en el barrio Marqués Anexo. De acuerdo con la información preliminar, el Chevrolet Prisma sufrió un desperfecto mecánico mientras circulaba por el sector y quedó inmovilizado en el cruce ferroviario.

Dentro del rodado se trasladaban dos hombres, dos mujeres mayores de edad y dos menores. Al advertir que se acercaba el tren, los ocupantes comenzaron a evacuar el automóvil con rapidez.

Una mujer no consiguió salir del auto

Cinco personas alcanzaron a ponerse a salvo antes de la colisión. Sin embargo, una de las mujeres quedó atrapada dentro del vehículo y no logró abandonar el habitáculo a tiempo.

La formación, compuesta por 17 vagones, no pudo frenar y chocó violentamente contra el Chevrolet. El tren arrastró el automóvil durante varios metros y le provocó importantes daños materiales.

A pesar de la magnitud del impacto, la mujer fue asistida por un servicio de emergencias y los profesionales constataron que no presentaba heridas. Ninguno de los otros ocupantes necesitó atención por lesiones derivadas del accidente.

Investigan cómo ocurrió el accidente

En el lugar intervinieron efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba y personal sanitario. Los agentes trabajaron para asistir a la ocupante atrapada y asegurar el sector después del paso del tren.

Las primeras versiones señalan que una falla mecánica habría impedido que el conductor retirara el auto de las vías. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias que provocaron el siniestro.

Las imágenes registradas en el lugar mostraron la magnitud de los daños ocasionados en el vehículo. Pese al peligro al que quedaron expuestas las seis personas, el episodio concluyó sin heridos.