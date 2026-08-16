Se desarrolló el cuarto ciclo de formación en alfabetización para docentes de nivel inicial

El CGE desarrolló el cuarto encuentro presencial del plan provincial de Alfabetización, destinado a docentes y directivos del nivel inicial de todos los departamentos. Las jornadas se realizaron del 10 al 14 de agosto en cuatro sedes territoriales.
El Consejo General de Educación (CGE) desarrolló el cuarto encuentro presencial del plan provincial de Alfabetización, destinado a docentes y directivos del nivel inicial de todos los departamentos. Las jornadas se realizaron del 10 al 14 de agosto en cuatro sedes territoriales, con el propósito de fortalecer la enseñanza de la alfabetización temprana en las salas de cuatro y cinco años.
La propuesta convocó a docentes, vicedirectores y secretarías de instituciones educativas de gestión estatal y privada quienes participaron de instancias de formación orientadas a consolidar los procesos pedagógicos y enriquecer las prácticas de enseñanza desde los primeros años. También participaron docentes de educación especial.
Durante los encuentros se trabajó sobre herramientas y estrategias metodológicas para favorecer el aprendizaje integral en la primera infancia. Las capacitaciones estuvieron a cargo de especialistas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental (Ciipme) del Conicet, junto con formadoras provinciales, quienes aportaron marcos teóricos y propuestas prácticas para el trabajo en las salas.
El cronograma territorial comenzó el 10 de agosto en el nodo Concordia, con la participación de docentes de ese departamento y de los departamentos Federación, Federal, San Salvador y Colón. Continuó el 11 de agosto en Gualeguaychú, donde participaron representantes de Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Gualeguay y Uruguay.
El 13 de agosto, la propuesta llegó al nodo Paraná, con educadores de este departamento, así como de Diamante, Nogoyá, Victoria, Villaguay y Tala. Finalmente, el 14 de agosto, la actividad se desarrolló en la sede de La Paz, con participación de docentes del departamento y de Feliciano.
Una proporción significativa de quienes participaron se desempeñan en zona rural e islas, lo que permitió ampliar el alcance de la propuesta y contemplar las diversas realidades institucionales y territoriales de la provincia.
La implementación del plan en el nivel inicial se llevó adelante mediante un trabajo articulado entre el CGE, el Instituto Natura y la Fundación Pérez Companc, con el acompañamiento de distintos actores del sistema educativo y de las familias.