Informe revela que comprar una casa en Argentina requiere casi 23 años de ingresos

El acceso a una vivienda propia se convirtió en un objetivo cada vez más lejano para las familias argentinas. Un relevamiento internacional ubicó al país en el puesto 169 entre 181 naciones evaluadas por la relación existente entre los precios inmobiliarios y los ingresos de los hogares.

La medición fue elaborada por el sitio Voronoi, a partir de los datos incluidos en el Informe Mundial de las Ciudades 2026 de ONU Hábitat. La posición coloca a la Argentina entre los quince mercados con mayores dificultades para comprar una propiedad.

El indicador compara el precio promedio de una vivienda con el ingreso anual medio de un hogar. El resultado indica a cuántos años de ingresos completos equivale el valor del inmueble, sin contemplar gastos cotidianos, impuestos ni capacidad de ahorro.

Argentina casi duplica el promedio mundial

El promedio global se ubicó en 11,2 años de ingresos, mientras que en la Argentina llegó a 22,7. Esto significa que el valor medio de una propiedad representa casi 23 años del ingreso total de un hogar, siempre bajo el supuesto teórico de destinar todo el dinero a esa compra.

La situación argentina también resulta desfavorable frente a otros países sudamericanos. Brasil registra una relación de 18,3 años; Perú, de 19; Venezuela, de 18,9; Colombia, de 17,5; Chile, de 15,6; y Uruguay, de 13,7.

Ecuador, con 11,1 años, y Bolivia, con 10,5, se encuentran incluso por debajo del promedio mundial. La comparación muestra que la dificultad para comprar una vivienda no es solamente un fenómeno regional, sino que presenta una especial gravedad en la Argentina.

Cuáles son los países mejor y peor ubicados

Siria encabeza el grupo de países menos accesibles, con una relación de 86,7 años entre el precio de las propiedades y los ingresos. Le siguen Sri Lanka, con 40,8, y China, con 34,6 años.

En el extremo opuesto aparecen Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde comprar una vivienda equivale aproximadamente a tres años de ingresos. Estados Unidos también figura entre los mercados más asequibles, con una relación de 4,5 años.

El Informe Mundial de las Ciudades 2026 advierte que el indicador global aumentó desde 9,3 en 2010 hasta 11,2 en 2023. Además, el sitio Infobae señala que la crisis habitacional se encuentra vinculada con la suba de precios, la desigualdad, la falta de oferta y las limitaciones para acceder al financiamiento.

Cuánto cuesta construir en Argentina

Las dificultades también se reflejan en el costo de edificar una vivienda. Según un relevamiento de la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires, construir una casa de 100 metros cuadrados requiere una inversión estimada de $228.617.063.

Frente a un salario neto promedio de $1.590.179,37, se necesitarían 143,76 ingresos mensuales completos para cubrir ese monto. La equivalencia se acerca a los 12 años, aunque el cálculo no incorpora el valor del terreno, el IVA ni otros gastos vinculados con la operación.

El crédito hipotecario tampoco queda al alcance de todos los hogares. Para adquirir una propiedad valuada en 100.000 dólares, algunas líneas exigen ingresos familiares de entre $3,24 millones y $4,69 millones, según el plazo, el banco y la vinculación del solicitante con la entidad.