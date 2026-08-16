Una histórica marca de sal argentina volvió a producir tras perder el 80% de su planta en un incendio

Una histórica marca argentina volvió a producir a plena capacidad después de permanecer tres años sin actividad en una de sus plantas principales. Se trata de Dos Anclas, que reinauguró su fábrica ubicada en Salinas del Bebedero, provincia de San Luis.

El establecimiento había quedado gravemente afectado por un incendio ocurrido en agosto de 2023. El fuego destruyó aproximadamente el 80% de la estructura y obligó a iniciar un extenso proceso de reconstrucción.

La compañía destinó US$25 millones a recuperar y modernizar las instalaciones. El proyecto incluyó nueva infraestructura, equipamiento industrial y tecnología adaptada a las condiciones particulares del ambiente salino.

Cómo quedó la planta reconstruida

La nueva nave productiva cuenta con una superficie de 5.000 metros cuadrados y alcanza casi 20 metros de altura. Allí se concentra el proceso completo de industrialización, desde la extracción hasta el envasado.

El circuito incluye tolvas, lavadero, secadero de alta eficiencia, sistemas de zarandas, áreas de remolienda y nuevas máquinas de envasado. Con esta estructura, la fábrica puede procesar hasta 50 toneladas de sal por hora.

La reapertura permitirá que la histórica marca recupere plenamente una instalación estratégica. Desde ese lugar se elaboran productos destinados tanto al consumo familiar como a diferentes actividades industriales.

Un nuevo centro de distribución

El edificio también albergará el Centro de Distribución San Luis, que tendrá 4.000 posiciones de almacenamiento. La instalación se sumará a los centros que la empresa ya posee en Moreno y La Pampa.

El objetivo es concentrar la producción y el almacenamiento dentro del mismo complejo. Esta organización permitirá agilizar el movimiento de mercadería y mejorar el abastecimiento de los diferentes mercados.

Durante la inauguración estuvieron presentes autoridades de Dos Anclas y representantes del Grupo FV, principal accionista de la compañía. También participaron el gobernador Claudio Poggi, funcionarios, trabajadores, clientes y proveedores.

Más de 120 años de trayectoria

“Hoy celebramos un nuevo comienzo, honramos lo que superamos y renovamos nuestro compromiso con el futuro”, expresó el presidente de la empresa, Miguel Viegener, al recordar el incendio que destruyó la planta.

Dos Anclas forma parte de Compañía Introductora de Buenos Aires y cuenta con más de 120 años de trayectoria. La histórica marca inició sus actividades en 1901 y comenzó la explotación salinera durante los primeros años del siglo XX.

Además de sal de mesa, la empresa produce condimentos, especias, vinagres, artículos de repostería y aceite de oliva. Con la reapertura de la planta puntana, buscará recuperar capacidad productiva y fortalecer su red logística.