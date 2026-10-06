Comprar celulares por el Día de la Madre: precios, rebajas y opciones en hasta 18 cuotas

La proximidad del Día de la Madre impulsó nuevas promociones de celulares en las tiendas oficiales de fabricantes y operadoras. La oferta abarca desde equipos de entrada hasta modelos de alta gama, con distintas alternativas de pago para quienes buscan regalar o renovar un teléfono.

Las campañas incluyen descuentos de hasta el 38% y financiación de hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Sin embargo, las rebajas y las cuotas no siempre se aplican sobre el mismo precio, por lo que las condiciones cambian entre modelos y comercios.

Los valores corresponden a un relevamiento realizado por iProfesional el 5 de octubre de 2026. Se trata de precios publicados para las promociones del Día de la Madre, que pueden modificarse posteriormente o dejar de estar disponibles.

Qué precios ofrecen las tiendas oficiales

En Mercado Libre, la tienda oficial de Samsung publicó el Galaxy A16 de 128 GB a $287.999, con un descuento del 38% y la posibilidad de acceder al Plan Canje. Motorola, por su parte, ofreció el Moto G17 de 128 GB a $329.999, con una rebaja del 17%.

Entre otras opciones de celulares, TCL presentó el 60R 5G de 128 GB a $309.999. La tienda de Nubia incluyó el Neo 3 GT, con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, a $659.999, con un descuento del 9%. La financiación disponible debe revisarse en cada publicación.

En la web de Samsung Argentina, el Galaxy A16 de 128 GB figuró a $305.999, con una reducción del 34%, mientras que el Galaxy A07 de 64 GB se ubicó en $229.499 en un pago. La campaña también contempla entregar un equipo usado mediante el Plan Canje, sujeto a las condiciones de evaluación.

La diferencia entre pagar al contado y financiar

El Galaxy S26 FE de 256 GB permite observar esa diferencia: Samsung lo publicó a $1.699.999 en un pago, con un descuento del 15%. Para acceder a las 18 cuotas sin interés, en cambio, el precio informado fue de $1.999.999.

Motorola anunció hasta 12 cuotas sin interés y publicó el Razr 70 Ultra a $2.699.999, el Razr 70 a $1.599.999 y el Edge 70 Fusion a $849.999. Otra alternativa fue el Moto G67 a $569.999. Los descuentos informados para esos equipos oscilaron entre el 7% y el 19%.

Xiaomi ofreció el Redmi 14C de 128 GB a $369.999, con hasta nueve cuotas sin interés, y la versión de 256 GB a $399.999. Dentro de su catálogo también aparecieron el Redmi A3 a $319.999 y el Redmi Note 14 a $529.999, con facilidades de pago.

Las propuestas de las operadoras

Personal publicó el Samsung Galaxy A16 de 128 GB a $359.999 en 12 cuotas sin interés y el Honor X5c Plus de 128 GB a $229.499, con una rebaja del 37%. Para la gama superior, incluyó el Galaxy S26 FE de 256 GB a $1.599.999, con opción de 18 cuotas sin interés.

Claro ofreció el Moto G06 a $212.499 y el Galaxy A16 a $327.999, además de financiación en la factura del cliente bajo las condiciones de su propuesta. Movistar, en tanto, publicó el Galaxy A16 4G a $359.999 y el Moto G77 5G a $699.999, ambos con 12 cuotas sin interés.

Las promociones de celulares por el Día de la Madre requieren comparar el precio final, la cantidad de cuotas y los medios de pago habilitados. También corresponde revisar si el descuento se limita a un pago y si los beneficios de canje o reintegros pueden combinarse con la financiación elegida.