Cadena de supermercado liquida electrodomésticos con hasta 59% de descuento y desde $14.999

Carrefour ofrece electrodomésticos con descuentos de hasta 59% y precios desde $14.999, de acuerdo con un relevamiento realizado por iProfesional. La promoción incluye aspiradoras, robots de limpieza, cafeteras, tostadoras, exprimidores y otros pequeños electrodomésticos de distintas marcas.

La selección reúne 15 productos con rebajas que van del 42% al 59%. Entre las alternativas más económicas aparecen una multiprocesadora Atma Home por $14.999, un exprimidor Mandine por $19.900 y un exprimidor eléctrico Bluesky de 30W por $21.900.

En el otro extremo, los productos de mayor valor corresponden principalmente a robots aspiradores y equipos de limpieza. El iRobot Roomba Combo i5 se ofrece a $857.999, mientras que el Roomba 692 figura a $419.999, ambos con descuentos aplicados sobre sus precios de referencia.

Los productos con mayores descuentos

El producto que presenta la mayor rebaja del listado es el iRobot Roomba 692 R692020, que alcanza un descuento del 59% y queda en $419.999. Le sigue la aspiradora y mopa Midow 3 en 1 de 400W, disponible a $32.999, con una reducción del 52%.

También se encuentra la aspiradora sopladora Midow de 1000W, que cuesta $79.999 y tiene un descuento del 51%. La cafetera de filtro Quint de 1,2 litros Digital aparece a $43.999, también con una rebaja del 51%.

Entre las opciones con un precio intermedio figura la aspiradora Stick 2 en 1 Klindo, que se ofrece a $104.900, con un descuento del 50%. El listado también incluye pequeños electrodomésticos para la cocina. El exprimidor Mandine MCJ50R cuesta $19.900, mientras que el exprimidor eléctrico Bluesky de 30W se consigue a $21.900, ambos con una rebaja del 50%, detalló Iprofesional.

Opciones desde $14.999

Una de las alternativas más económicas es la multiprocesadora Atma Home AAMM109P, cuyo precio promocional es de $14.999, con un descuento del 47%.

La jarra eléctrica Bluesky BWK17S aparece a $22.990 y cuenta con una rebaja del 50%. En tanto, la tostadora Ranser Arezzo BT-1200 se ofrece a $26.999, con un descuento del 46%.

También aparecen una cafetera Daihatsu D-CF1000 a $33.999, con una reducción del 43%, y una tostadora Electrolux Inox ETS25 a $57.999, con una rebaja del 42%.

Dentro de los productos de mayor precio se encuentran la batidora planetaria Ranser Cuomo de 5 litros, a $118.999 y con un descuento del 45%, y el Black+Decker Duo Pro Max, a $559.999, con una rebaja del 42%.

Qué opciones de financiación ofrece Carrefour

Para financiar las compras, Carrefour dispone de Mi Carrefour Crédito, aunque las alternativas dependen de cada producto y están sujetas a evaluación crediticia. En las publicaciones pueden aparecer opciones de 6 cuotas sin interés o de hasta 12 cuotas fijas.

Las condiciones de financiación se informan en cada producto y pueden variar entre artículos. Por ese motivo, antes de concretar la compra es necesario verificar el precio vigente, el stock y el plan disponible.

Además, Carrefour promociona un 20% de descuento acumulable con Cuenta Digital Carrefour Banco para determinadas compras. Sin embargo, ese beneficio corresponde a operaciones específicas y no necesariamente se aplica a los electrodomésticos incluidos en este relevamiento.