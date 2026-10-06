Feriados: el Gobierno oficializó el decreto y se vienen cinco días sin actividad en bancos

El Banco Central de la República Argentina ratificó la resolución que da lugar a un cronograma especial para principios del mes de noviembre por la visita oficial del papa León XIV.
Feriados: se oficializó el decreto y se vienen cinco días sin bancos. Debido al imponente operativo de seguridad y logística dispuesto por la visita oficial del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la Comunicación "A" 8487, que declara feriado bancario el martes 10 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional.
De esta manera, la actividad financiera y bancaria de la Argentina se preparará para sufrir un freno inédito e histórico durante el próximo mes de noviembre.
Esta disposición, sumada a una cadena de conmemoraciones y feriados decretados en el marco de la llegada del Sumo Pontífice, dará como resultado un fin de semana XL bancario que paralizará la atención presencial en las sucursales durante 5 días consecutivos.
El cronograma de los 5 días sin bancos
-Viernes 6 de noviembre: Sin actividad financiera por la conmemoración del Día del Bancario, fecha en la que tradicionalmente las entidades permanecen cerradas.
-Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: El fin de semana habitual sin atención al público.
-Lunes 9 de noviembre: No habrá actividad debido al feriado nacional dispuesto por el Decreto 1103/2026 ante la llegada del Papa.
-Martes 10 de noviembre: Feriado bancario nacional oficializado por el BCRA a raíz de los operativos de seguridad vinculados a la visita papal.
De esta manera, las persianas de las sucursales de todo el país permanecerán bajas de forma ininterrumpida y recién retomarán la atención presencial habitual el miércoles 11 de noviembre.
Feriado bancario: el esquema escalonado por la visita del papa León XIV
La visita del papa León XIV —declarada de interés nacional por el Gobierno— implicará además un complejo tablero de feriados y asuetos con impacto territorial diferenciado debido a la magnitud de los cortes de tránsito, la movilización masiva de fieles y los traslados oficiales:
-Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el país.
-Martes 10 de noviembre: Jornada no laborable en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, con el mencionado cierre bancario extendido a todo el territorio nacional.
-Miércoles 11 de noviembre: Feriado en la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con la última jornada de las actividades del pontífice.
Desde el Gobierno nacional justificaron el esquema excepcional señalando que la superposición de estas masivas movilizaciones con las jornadas laborales y comerciales habituales colapsaría la circulación urbana, por lo que se resolvió instrumentar esta batería de suspensiones preventivas en las jurisdicciones alcanzadas.
Ante este escenario de cinco días sin bancos, se recomienda a los usuarios anticipar extracciones de efectivo, pagos y trámites presenciales.