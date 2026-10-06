Continúa la búsqueda de Zaira, la adolescente de 14 años que no regresó a su hogar en Paraná

Continúa la búsqueda de Zaira, una adolescente de 14 años de Paraná cuyo paradero se desconoce desde el lunes, cuando salió de su domicilio por la mañana con destino a la escuela, pero nunca llegó al establecimiento. Su familia reiteró a Elonce el pedido de colaboración para localizarla y confirmó que también es buscado su novio, de 16 años.

Elonce dialogó con familiares de Zaira en la zona de calle Pronunciamiento, donde reiteraron públicamente el pedido de localización. Según relató Ludmila, tía de la adolescente, la joven había salido alrededor de las 6:30 y su abuela la acompañó hasta la parada del colectivo.

Más tarde, Zaira envió un mensaje en el que aseguró que había llegado a la escuela. Sin embargo, la familia posteriormente pudo establecer que no había asistido a clases. “Yo tengo el mensaje donde ella me dice ‘llegué’, pero nunca llegó a la escuela”, expresó su tía.

La familia pidió intensificar la búsqueda

Nancy, abuela de Zaira, manifestó su preocupación por la falta de noticias y explicó que los propios familiares recorrieron distintos sectores de Paraná para intentar encontrarla.

“Quiero que el reclamo sea más masivo. Nosotros hemos hecho rastrillajes por nuestros propios medios y no sabemos nada del paradero de mi nieta”, manifestó a Elonce.

Según contó, la familia recorrió diferentes lugares y mostró fotografías de la adolescente mientras solicitaba información. “Salimos a rastrillar, salimos a buscar. Queremos saber en qué condiciones está”, sostuvo.

Continúa la búsqueda de Zaira, una adolescente de 14 años en Paraná

La denuncia fue efectuada inicialmente en la Comisaría Sexta y posteriormente intervino el área de Minoridad, de acuerdo con lo informado por los familiares.

También indicaron que se revisaron cámaras de seguridad de la Terminal de Ómnibus, aunque hasta ese momento no habían obtenido datos que permitieran establecer dónde se encontraba.

También buscan a un adolescente de 16 años

Junto con Zaira era buscado un joven de 16 años con quien mantenía una relación. De acuerdo con la familia, el adolescente tampoco había asistido a la escuela y sus allegados desconocían su paradero.

“Son novios. Su familia está en la misma situación que nosotros, tampoco sabe dónde está”, explicó Ludmila.

Los familiares señalaron que recibieron distintas versiones sobre posibles avistamientos del adolescente, aunque hasta el momento no contaban con información confirmada que permitiera localizar a ninguno de los dos.

“Lo que queremos es que ella se presente y diga que está bien, para dejar tranquila a la mamá y a sus hermanos, que la están esperando. Ya no sabemos dónde buscar”, expresó la tía.

Cómo reconocer a Zaira

De acuerdo con la descripción brindada por su familia, Zaira tiene 14 años, mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura robusta y tiene cabello negro, largo y lacio.

Al momento de salir de su vivienda vestía, según los datos aportados por sus allegados, pantalón gris y campera negra.

La familia indicó además que el teléfono celular de la adolescente presentaba actividad de manera intermitente. “Prende el celular, llegan los mensajes y lo vuelve a apagar. Llamamos, pero no hay comunicación”, relató una de sus familiares.

“Queremos saber que está bien”

La principal preocupación de los allegados estaba centrada en conocer el estado de los adolescentes y conseguir algún dato certero sobre su ubicación.

“Queremos saber dónde se encuentra, si está bien, si comió, cómo está su estado de salud”, manifestó Ludmila.

Nancy insistió en la necesidad de difundir las imágenes de su nieta y pidió que cualquier persona que pudiera aportar información se comunique inmediatamente con las autoridades.

Continúa la búsqueda de Zaira, una adolescente de 14 años en Paraná

“Queremos saber que está bien. Si alguien les dio un lugar donde quedarse, necesitamos que avise. Lo único que queremos es información”, expresó la abuela.

La búsqueda continuaba mientras familiares y allegados reiteraban el pedido de colaboración para obtener información que permitiera establecer el paradero de Zaira y del adolescente de 16 años que también era buscado.