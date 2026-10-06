Buscan a conductora que atropelló a un peatón con discapacidad y huyó: "No se deja a un ser humano tirado"

REDACCIÓN ELONCE
Francisco, de 37 años, fue atropellado por un auto cuando cruzaba la calle y sufrió politraumatismos, el 1º de octubre en Paraná. Su madre pidió acceder a cámaras de seguridad para identificar a la conductora. "No quiero dinero, quiero que pida disculpas", expresó a Elonce.
Una conductora que atropelló a un peatón con discapacidad y posteriormente se habría dado a la fuga es buscada por la familia del hombre lesionado, que pidió públicamente la colaboración de testigos y el acceso a cámaras de seguridad para poder identificarla. El hecho ocurrió el 1º de octubre, entre las 18:30 y las 19:15, en inmediaciones de calles Illia y Gualeguaychú, en Paraná.
El peatón fue identificado como Francisco, de 37 años. Su madre, Gloria Ríos, explicó a Elonce que su hijo tiene una discapacidad neurológica que le provoca movimientos involuntarios, aunque “razona perfectamente bien”. Según relató, el joven cruzaba a mitad de cuadra, frente a la sede de ATER, cuando fue embestido.
De acuerdo con el testimonio de la mujer, el vehículo involucrado sería un Renault Clio gris conducido por una mujer. Tras el impacto, un cuidacoches asistió al joven y lo ayudó a levantarse ya que la conductora continuó su marcha. Además, Gloria aseguró que, mientras se alejaba del lugar, la conductora realizó un gesto obsceno con el dedo e insultó a quienes estaban en el sector.
El pedido de la madre para identificar a la conductora
Francisco fue atendido esa misma noche en el Hospital San Martín y posteriormente evaluado por otro profesional. Su madre aseguró que los certificados médicos indican que sufrió politraumatismos. Además, sostuvo que el vehículo pasó sobre el teléfono celular del peatón y que sus anteojos resultaron dañados.
"Yo quisiera que esa señora pida disculpas porque a mi hijo le enseño valores. No se deja a un ser humano tirado en el piso", expresó Gloria. Y aclaró: “Yo no pido dinero, no quiero resarcimiento, no me interesa nada. Gracias a Dios él está bien”.
La mujer indicó que alrededor de una hora después del episodio realizó una exposición en la Comisaría Segunda y que posteriormente acudió al Ministerio Público Fiscal. Asimismo, solicitó colaboración para conseguir registros de cámaras ubicadas en el sector que permitan establecer la patente del automóvil.
Buscan cámaras y testigos del hecho
Gloria afirmó que una vecina escuchó el impacto y salió de su vivienda, donde observó a Francisco en el suelo mientras era asistido. Por ese motivo, la familia considera que podrían existir otros testigos que hayan presenciado el episodio o logrado identificar el dominio del vehículo.
"Necesitamos de todo corazón que nos informen la patente. Creo que ATER y, a lo mejor, algún vecino pueden tener alguna cámara", señaló. La familia solicitó especialmente acceder a registros que enfoquen hacia el ingreso al estacionamiento del organismo provincial.
Finalmente, reiteró que su principal reclamo es que la conductora se presente y asuma su responsabilidad. "Cualquiera puede tener un accidente, pero lo que no debe ocurrir es chocar a una persona, dejarla tirada en la calle y además burlarse mientras se va", concluyó.