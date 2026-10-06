Santa Fe busca jóvenes para formar investigadores criminales con becas de $950.000

El Gobierno de Santa Fe abrió una convocatoria para jóvenes interesados en formarse en investigación criminal y desarrollar una carrera dentro de la Policía provincial. La propuesta combina estudios superiores con prácticas en dependencias especializadas y una beca durante la etapa presencial.

La inscripción comenzó el lunes 5 de octubre y permanecerá disponible hasta el 5 de noviembre inclusive. Hay 150 vacantes para la Tecnicatura Superior en Investigación Criminal, destinada a personas que tengan entre 18 y 30 años al comenzar el período preparatorio de febrero de 2027.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Instituto de Seguridad Pública (ISeP). Según informó el Gobierno provincial, busca ampliar el personal especializado en investigación, particularmente en el centro y sur de Santa Fe.

Cómo será la carrera y cuánto recibirán los estudiantes

La tecnicatura tendrá una duración de tres años. Los dos primeros se cursarán de manera presencial en la sede Rosario del ISeP, desde marzo de 2027 hasta diciembre de 2028, con un período introductorio previsto para febrero. La formación incluirá contenidos teóricos y prácticas en la Policía de Investigaciones.

Durante esos dos años presenciales, los seleccionados recibirán una beca base mensual de $950.000. También accederán al Boleto Educativo Gratuito, cobertura de Iapos, atención médica y psicológica y alimentación durante el cursado.

Quienes aprueben el segundo año podrán aspirar a ser designados suboficiales e incorporarse al área de Investigación Criminal de la Policía de Santa Fe, según las necesidades institucionales. El tercer año se completará bajo modalidad virtual, por lo que aprobar la etapa presencial no equivale a finalizar la carrera.

Los ingresos previstos para quienes se incorporen a la fuerza

Para los egresados que sean incorporados, la Provincia informó un ingreso aproximado de $2.150.000, tomando como referencia los salarios actuales. A ese monto se suma la Tarjeta Alimentaria Policial, actualmente de $211.307 mensuales y con actualización automática. Estos valores no corresponden a la beca estudiantil ni constituyen una cifra salarial fijada para el momento del egreso.

Los beneficios para el personal incorporado incluyen uniforme completo y arma reglamentaria sin costo, transporte gratuito programado entre Rosario, Santa Fe y otros puntos estratégicos. También se contempla la posibilidad de alojamiento en Rosario para quienes lo requieran.

La convocatoria dará prioridad a los postulantes domiciliados en los departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario, San Martín, San Jerónimo, Constitución y General López. Esa preferencia responde al objetivo de reforzar las capacidades investigativas en esas zonas.

Requisitos y pasos para inscribirse

Los aspirantes deberán ser argentinos, contar con secundario o polimodal completo y reunir las condiciones de salud y aptitudes psicofísicas exigidas. Además, tendrán que cumplir las disposiciones sobre antecedentes, situación procesal y vinculación con la administración pública, establecidas en la Resolución Ministerial Nº 3347/26.

La selección será eliminatoria e incluirá presentación de documentación, evaluaciones médicas y psicológicas, examen físico y pruebas de habilidades informáticas y lectoescritura. También se realizarán una entrevista personal, una evaluación socioambiental y el período preparatorio previo al inicio de clases.

La inscripción se realiza por internet mediante el sistema Mi ISeP, al que se accede desde el sitio del Instituto de Seguridad Pública. Para completar la postulación es necesario crear un usuario y cargar todas las declaraciones juradas requeridas: registrar la cuenta por sí solo no finaliza el trámite. Las consultas pueden enviarse a prensaydifusion@isepsantafe.edu.ar.