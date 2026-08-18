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Un padre filmó a su hija de nueve años manejando un auto y publicó el video

La nena condujo por calles de Lago Puelo mientras su padre la filmaba. En el vehículo también viajaba otro menor. El video generó críticas.

18 de Agosto de 2026
Nena de nueve años manejó un auto y su padre la filmó
Nena de nueve años manejó un auto y su padre la filmó

La nena condujo por calles de Lago Puelo mientras su padre la filmaba. En el vehículo también viajaba otro menor. El video generó críticas.

Un hombre filmó a su hija de nueve años mientras manejaba un auto por las calles de Chubut y después publicó el video en sus redes sociales. La escena, que también muestra a otro nene dentro del auto, generó una ola de críticas.

 

Según informó el medio local ABN Bariloche, las imágenes fueron registradas por el padre mientras paseaban por Lago Puelo.

 

“Papi, ¿después puedo manejar yo?”, se escucha preguntar al nene. El hombre le respondió: ‘Todavía no llegás a los pedales, tu hermana sí porque llega’”.

 

La situación siguió entre risas. “Me lleva a El Bolsón ahora”, bromeó el padre. Después, orgulloso, expresó: “Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés?”. “Nueve”, contestó la chica.

 

“¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”, agregó el hombre mientras la nena seguía al volante.

 

El video no tardó en circular por las redes sociales y despertó fuertes cuestionamientos. Los usuarios apuntaron principalmente contra el adulto que permitió que la nena manejara, pero también criticaron que haya decidido registrar la situación y compartirla públicamente.

Hasta el momento, las autoridades no tomaron ninguna medida. En otros casos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) planteó que permitir que un menor conduzca en la vía pública constituye una falta grave. La advertencia es todavía más importante cuando se trata de rutas nacionales, donde las velocidades y las condiciones de circulación requieren experiencia y el cumplimiento estricto de las normas.

 

Por ejemplo, a fines de 2025, la ANSV inhabilitó a un joven de 23 años que permitió que su hijo de 5 años condujera un cuatriciclo. El organismo identificó la conducta a través de un monitoreo realizado en redes sociales, donde el papá había compartido un video en el que se veía al menor manejando sobre una ruta en la provincia de Buenos Aires.

 

Según contó el hombre en aquel momento, fueron desde Moreno hasta Mercedes, donde encontraron un lugar muy poco transitado, que consideró ideal para que su hijo pueda andar en cuatriciclo “sin que nadie lo moleste”.

 

“Recordá: un menor de edad no puede manejar vehículos motorizados”, afirmaron desde la ANSV.

Temas:

Chubut Lago Puelo nena al volante seguridad vial ANSV Tránsito video viral
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