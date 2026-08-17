 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Susto en el Día del Niño

Córdoba: un fuerte viento hizo volar un tobogán inflable y dos chicos sufrieron heridas

Susto en el Día del Niño: una fuerte ráfaga elevó el tobogán en la localidad cordobesa de Cruz del Eje. Los menores fueron trasladados al hospital y quedaron en observación.

17 de Agosto de 2026
Un fuerte viento levantó un tobogán inflable y dos chicos terminaron heridos.
Un fuerte viento levantó un tobogán inflable y dos chicos terminaron heridos. Foto: (El Doce).

Susto en el Día del Niño: una fuerte ráfaga elevó el tobogán en la localidad cordobesa de Cruz del Eje. Los menores fueron trasladados al hospital y quedaron en observación.

Un fuerte remolino levantó un tobogán inflable de los Minions en el Parque de la Democracia, en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, mientras varios chicos jugaban en la estructura. Dos menores cayeron al suelo y fueron trasladados al hospital.

El episodio ocurrió ayer por la tarde durante los festejos por el Día del Niño. Una fuerte ráfaga hizo que la estructura, de aproximadamente tres metros de altura, se elevara repentinamente.

(Foto: captura de video El Doce).

Como consecuencia del movimiento, los chicos que estaban dentro del inflable cayeron al suelo. El momento quedó registrado en un video que muestra cómo la estructura es levantada por el viento.

Los adultos que estaban en el lugar corrieron para ayudar a los chicos y evitar que la estructura siguiera siendo arrastrada por el viento.

Tras lo ocurrido, dos menores fueron asistidos y trasladados al Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje, según informó Radio Verdad.

De acuerdo con el parte médico, ambos sufrieron traumatismos leves de cráneo. Luego de recibir atención, quedaron en observación para controlar su evolución.

El episodio generó preocupación entre las familias que participaban de las actividades por el Día del Niño en el parque.

Temas:

Córdoba chicos familias viento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso