Tragedia en Jujuy: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer

Una camioneta cayó 80 metros en la Cuesta de Lipán este lunes y una mujer de 58 años murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas. En la Toyota SW4 viajaban otras cuatro personas, que resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital de San Salvador de Jujuy.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Provincial 52, en sentido sur-norte. Se trata de un corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña y presenta numerosas curvas y pendientes pronunciadas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, cinco personas circulaban a bordo de la camioneta cuando, por causas que permanecían bajo investigación, el conductor perdió el control. El vehículo salió de la calzada, desbarrancó por una pendiente de aproximadamente 80 metros y quedó detenido varios metros más abajo.

Una mujer murió y cuatro personas resultaron heridas

Equipos de emergencia se desplazaron hasta el sector luego de ser alertados sobre el siniestro. Cuando los rescatistas consiguieron llegar hasta el lugar donde había quedado la camioneta, constataron que una de las ocupantes había fallecido.

La víctima era una mujer de aproximadamente 58 años oriunda de la provincia de Buenos Aires. Según la información difundida por medios jujeños, murió como consecuencia de las graves lesiones provocadas por la caída y el posterior impacto del vehículo.

Los otros cuatro ocupantes de la Toyota SW4 sobrevivieron al accidente, aunque resultaron con heridas de distinta consideración. Fueron asistidos inicialmente en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Pablo Soria, ubicado en San Salvador de Jujuy.

El complejo operativo de rescate

Las características geográficas de la Cuesta de Lipán dificultaron el acceso de los equipos de emergencia hasta el vehículo. Bomberos, efectivos policiales y personal sanitario participaron del operativo desplegado para asistir a las víctimas y asegurar el sector.

Los trabajos se extendieron durante varias horas debido a la profundidad del barranco y las condiciones propias del terreno montañoso. Hasta el momento, las autoridades no habían difundido oficialmente las identidades de los cuatro sobrevivientes ni precisado la gravedad de las lesiones que presentaban.

No obstante, medios locales indicaron que uno de los heridos sería la pareja de la mujer fallecida. El hombre permanecía internado con pronóstico reservado debido a las lesiones que sufrió durante el accidente, detalló Qué Pasa Jujuy.

Investigan por qué la camioneta cayó al barranco

Tras el fatal episodio, la Fiscalía interviniente dispuso la realización de diferentes peritajes para reconstruir la mecánica del accidente y establecer qué provocó que el conductor perdiera el control de la Toyota SW4.

Entre las hipótesis que deberán analizar los investigadores aparecen una eventual falla mecánica, un error humano o las condiciones del camino al momento del siniestro. Los especialistas también examinarán el estado de la camioneta y el lugar exacto donde se produjo la salida de la calzada.

La camioneta que cayó 80 metros en la Cuesta de Lipán quedó en el centro de las pericias que buscarán determinar cómo se desencadenó el fatal despiste. Mientras avanzaba la investigación, las autoridades aguardaban la evolución de los cuatro sobrevivientes que fueron trasladados al hospital tras el accidente.