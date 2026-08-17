Identificaron al joven que murió tras un choque y analizarán la sangre del conductor del auto

Identificaron al joven que murió tras un choque entre una motocicleta y un automóvil durante la madrugada del domingo en Concordia. La víctima fue Gonzalo Izaguirre, de 23 años, quien falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en la colisión ocurrida en avenida San Lorenzo y Laprida.

El joven circulaba en una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos por Laprida, en sentido sur-norte. Cuando intentaba atravesar avenida San Lorenzo, por circunstancias que permanecían bajo investigación, chocó con un Chevrolet Spin que avanzaba por la avenida en dirección este-oeste.

Un elemento que será considerado en la investigación es el funcionamiento de los semáforos. Al momento del siniestro, los dispositivos de la intersección estaban en modalidad intermitente, según la información difundida por Concordia Policiales.

El motociclista murió en el lugar

La violencia del impacto provocó que Izaguirre saliera despedido de la motocicleta y cayera sobre la ochava de la intersección. Las lesiones sufridas fueron de extrema gravedad y ocasionaron su fallecimiento prácticamente en el lugar.

Según la información conocida hasta el momento, el joven no llevaba colocado el casco protector cuando ocurrió el choque. Esa circunstancia también quedó incorporada a las actuaciones realizadas tras el siniestro.

La fuerza de la colisión hizo que ambos vehículos continuaran desplazándose después del impacto. Tanto la motocicleta como el Chevrolet terminaron detenidos unos 50 metros más adelante sobre avenida San Lorenzo, cerca de una garita de colectivos.

Analizarán la sangre del conductor

El Chevrolet Spin era conducido por un joven de 18 años. Tras tomar intervención, la fiscal Daniela Montangie ordenó que se realizara una extracción de sangre al automovilista como parte de las medidas destinadas a determinar las circunstancias del hecho.

Los análisis buscarán establecer si el conductor presentaba alcohol en sangre o rastros de alguna otra sustancia al momento del siniestro. Hasta que se conozcan los resultados, no se informó oficialmente que el joven estuviera bajo los efectos de alcohol o drogas.

Personal de Policía Científica realizó pericias sobre los vehículos y relevó la escena. Los informes serán incorporados al expediente para reconstruir la mecánica del choque y determinar las eventuales responsabilidades.

La investigación del fatal choque

Los investigadores deberán establecer, entre otros puntos, las velocidades de circulación, la trayectoria de los vehículos y cuál tenía prioridad de paso al momento de atravesar la intersección.

También será relevante determinar la incidencia que pudo tener el funcionamiento intermitente de los semáforos durante la madrugada. Las conclusiones dependerán de las pericias y demás elementos reunidos en la causa.

Mientras se aguardaban los resultados de los estudios ordenados al conductor del Chevrolet, la Fiscalía continuaba con la investigación para esclarecer las circunstancias del choque que provocó la muerte de Gonzalo Izaguirre, de 23 años.