Incendio en barrio Capibá: una familia perdió todo y pidió ayuda para reconstruir su casa

Un incendio en barrio Capibá destruyó durante la mañana la vivienda de Xiomara Montero y su familia, en la zona de las cortadas 939 y 928, frente al camping de la Unión Obrera Metalúrgica, en Paraná. La joven se encontraba durmiendo junto a su pareja y su bebé cuando advirtió el humo y logró salir a tiempo del inmueble.

Montero contó a Elonce que se había despertado cerca de las 8 y que una sensación inesperada la llevó a levantarse. “Me levanté hoy temprano a la mañana, tipo 8 más o menos. Se me dio por levantarme, fue algo que me agarró en el cuerpo, que dije ‘Necesito levantarme’”, relató.

La joven explicó que inicialmente intentó acomodar a su bebé junto a su pareja, pero al incorporarse descubrió que el humo había invadido parte de la casa. “Miro a mi bebé y lo quise poner al lado de su papá porque estábamos durmiendo los tres juntos. Lo quise poner al lado de su papá y cuando me siento en la cama y miro acá empecé a ver todo humo”, recordó.

El momento en que escaparon de las llamas

Ante esa situación, Xiomara despertó inmediatamente a su pareja y escapó con el bebé en brazos. “Lo levanté a mi marido, le digo, ‘Levantate que hay fuego, nos tenemos que ir’. Me calcé, agarré el bebé y salí con lo que teníamos puesto, sin manta, sin nada y salimos afuera”, manifestó.

Su pareja intentó combatir las llamas dentro de la vivienda, aunque el fuego ya se había propagado. “Yo vi humo desde la pieza y cuando me levanté, estábamos por salir por la puerta, vi todo el fuego llegando al comedor”, señaló Montero. Su hijo mayor no se encontraba en el domicilio porque había pasado la noche en la casa de su abuela.

La joven consideró que haber despertado en ese momento resultó determinante para salvar sus vidas. “Es un milagro que me haya levantado”, expresó. La familia también sufrió la pérdida de su perro, que murió como consecuencia del incendio. Frente a aquella situación extrema, Xiomara resumió: “Era agarrar mi perro o agarrar a mi bebé”.

Denunció que habían sufrido otro incendio

Durante la entrevista con Elonce, Montero sostuvo que el episodio ocurrió en medio de un conflicto familiar que llevaba tiempo sin resolverse. Además, aseguró que no era la primera vez que sufrían un incendio en la propiedad. “Ellos vienen una problemática hace bastante ya por problemas familiares que vienen pasando y la verdad que no le encuentran solución y ya nos prendieron fuego una vez esta habitación donde dormíamos nosotros”, afirmó.

Según precisó, aquel primer hecho había ocurrido aproximadamente un mes antes, cuando la familia no se encontraba en el domicilio. “Por suerte ese día no estuvimos. Nosotros salimos y recibimos un llamado de un vecino que me dice ‘Se te está prendiendo fuego a la casa’. Así que nos volvimos y lamentablemente habíamos encontrado la ventana rota, la pieza destruida”, relató.

Después de ese episodio, recibieron colaboración de vecinos y otras personas para volver a equipar el hogar. “La verdad que la gente es muy buena, nos dio una mano, pudimos recuperar las cosas. Nosotros nos volvimos a levantar, volvimos a hacer muchas cosas más en la casa y volvió a pasar”, lamentó.

El conflicto por la vivienda y el reclamo de justicia

Xiomara indicó que habían realizado una denuncia en la Comisaría 15ª y aseguró que recibían cartas con amenazas vinculadas al conflicto familiar. “Viene dejando cartas. Él se maneja con cartas todo el tiempo, cartas y amenazas. Nosotros ya no sabemos qué hacer, sinceramente”, sostuvo. Las acusaciones formuladas durante la entrevista corresponden al relato de la damnificada y deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

Respecto de la propiedad, explicó que había existido un intercambio de viviendas acordado verbalmente entre familiares. “Nosotros cambiamos la casa por una cuestión de comodidad. Esta casa por lo que pueden ver es grande, a nosotros nos convenía por los niños”, señaló. También aseguró que junto a su pareja habían invertido tiempo y recursos para mejorarla.

“Como vieron que nosotros modificamos cosas, arreglamos la casa, le metemos un poco de amor, cariño, porque dentro de todo tratamos de rompernos el lomo todos los días para poder conseguir plata, para poder arreglar todo”, manifestó. La familia había comprado pisos, puertas y ventanas, construido una vereda e incluso preparado un sector para instalar un kiosco.

“Quiero vivir en paz con mis hijos”

Tras perder nuevamente sus pertenencias, Montero aseguró que su principal preocupación era garantizar la seguridad de sus hijos. “Quiero lo mejor para mi hijo, para mi familia y quiero que esto se termine”, afirmó durante la entrevista.

“Quiero que esta problemática familiar que tiene mi pareja con su familia se solucione. Vivir en paz con mis hijos, no quiero vivir encerrada con miedo, pensando que van a volver a prenderme fuego”, expresó.

Por el momento, la familia resolvió abandonar temporalmente el inmueble y alojarse con familiares, aunque Xiomara aseguró que pretenden reconstruir la vivienda. “No nos vamos a ir, vamos a arreglar todo de nuevo. Vamos a hacer todo de cero y vamos a arreglar todo. Temporalmente sí nos vamos a ir para solucionar todo esto, pero se tiene que hacer justicia”, sostuvo.

La respuesta de Bomberos y el pedido de colaboración

Montero destacó la intervención de la Policía y de los Bomberos durante la emergencia. “La verdad que siempre no tengo ni una queja. Yo llamé al 911, tuve un problema de comunicación que las chicas no me escuchaban, pero cuando me escuchó bien, enseguida llegaron. Los bomberos también llegaron y apagaron el fuego”, contó.

Además, explicó que los efectivos debieron regresar debido a que había quedado un pequeño foco activo. “Después volvimos a llamar porque había quedado una chispa, vinieron y lo solucionaron”, agregó.

Con la vivienda severamente afectada y gran parte de sus pertenencias destruidas, Xiomara Montero pidió colaboración para volver a empezar junto a su pareja y sus dos hijos. Mientras aguarda avances sobre la denuncia realizada, insistió en su reclamo central: poder reconstruir su hogar y recuperar una vida tranquila para su familia. Para poder ayudar, se pueden comunicar al 3434699099.