Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: días y horarios del GP de Países Bajos

Franco Colapinto volverá a la Fórmula 1 este fin de semana luego de cuatro semanas de descanso, cuando dispute con Alpine el Gran Premio de Países Bajos. La actividad comenzará el viernes 21 de agosto en el Circuito de Zandvoort y culminará el domingo 23 con la carrera.

El piloto argentino retomará así la competencia después del receso de la máxima categoría del automovilismo. La expectativa estará puesta nuevamente en su desempeño con Alpine, en una temporada en la que consiguió sumar 19 puntos.

El escenario para el regreso será Zandvoort, un trazado de 3,307 kilómetros de extensión y 14 curvas. El circuito neerlandés presenta un recorrido exigente y será el escenario de las prácticas, clasificación y carrera durante las tres jornadas de actividad.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La actividad oficial comenzará el viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres. La Práctica Libre 1 se desarrollará desde las 7:30, hora argentina, mientras que la segunda sesión está prevista para las 11:30.

El sábado será una jornada determinante para establecer el orden de largada. La tercera y última práctica libre comenzará a las 7, mientras que cuatro horas más tarde, desde las 11, los pilotos afrontarán la clasificación.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Países Bajos se disputará el domingo desde las 10, siempre que las condiciones meteorológicas permitan respetar el cronograma establecido. Allí, Colapinto buscará volver a sumar puntos después del descanso.

El cronograma completo del GP de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica Libre 1: 7:30

Práctica Libre 2: 11:30

Sábado 22 de agosto

Práctica Libre 3: 7

Clasificación: 11

Domingo 23 de agosto

Carrera: 10