Marcos Maidana, inmortalizado en Las Vegas: el Chino ingresó al Salón de la Fama de Boxeo

Marcos Maidana fue incorporado al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada durante la gala realizada en Las Vegas. El ex campeón mundial argentino compartió la distinción con figuras como Gennady Golovkin, Gerry Cooney y Jessie Vargas.
El boxeo argentino volvió a tener una noche de gloria internacional con la consagración de Marcos Maidana, quien ingresó al Nevada Boxing Hall of Fame durante el fin de semana de inducción celebrado el 14 y 15 de agosto de 2026. El reconocimiento coronó la trayectoria de uno de los peleadores más populares y aguerridos que tuvo la Argentina en las últimas décadas. La ceremonia reunió a campeones, ex campeones y personalidades históricas del deporte en Las Vegas, una ciudad inseparable de los capítulos más importantes de la carrera del santafesino.
Nacido el 17 de julio de 1983 en Margarita, Santa Fe, Maidana construyó una carrera profesional de 40 combates, con 35 victorias, 31 de ellas por nocaut, y apenas cinco derrotas. Su estilo frontal, su potencia y una capacidad de resistencia que se convirtió en una de sus principales características lo llevaron desde su pequeño pueblo santafesino hasta los escenarios más importantes del boxeo mundial.
El apodo de “Chino” quedó asociado para siempre a una forma de combatir que no admitía demasiadas especulaciones: presión constante, intercambio de golpes y una búsqueda permanente del nocaut. Conquistó títulos mundiales en las categorías superligero y wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero fueron sus enfrentamientos con Floyd Mayweather Jr. los que terminaron de convertirlo en una figura reconocida en todo el planeta.
De Margarita al escenario más grande del boxeo
El salto definitivo llegó el 14 de diciembre de 2013, cuando Maidana derrotó a Adrien Broner por decisión unánime y se consagró campeón mundial wélter de la AMB. Aquella actuación no solo le permitió conquistar un nuevo cinturón: también le abrió las puertas a una de las peleas más esperadas de 2014, frente al invicto Mayweather.
El primer duelo se produjo el 3 de mayo de 2014 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Maidana llevó al estadounidense a una pelea incómoda y de enorme intensidad. Mayweather terminó imponiéndose por decisión mayoritaria, con tarjetas de 114-114, 117-111 y 116-112. El resultado generó debate y, al mismo tiempo, instaló al argentino definitivamente entre los grandes nombres de aquella época.
Cuatro meses después llegó la revancha, nuevamente en Las Vegas. El 13 de septiembre de 2014, Mayweather volvió a ganar, esta vez por decisión unánime, pero Maidana se despidió del ring después de haber protagonizado dos de las peleas más exigentes de la carrera del estadounidense. El segundo combate también tuvo un enorme impacto comercial y confirmó la dimensión internacional que había alcanzado el argentino.
Un récord que explica su lugar entre las leyendas
Las estadísticas ayudan a dimensionar la carrera de Maidana. De sus 35 triunfos profesionales, 31 llegaron antes del límite, una cifra que refleja el poder de sus golpes y la peligrosidad que representaba para cualquier rival. Sus cinco derrotas fueron por decisión, por lo que nunca perdió una pelea profesional por nocaut.
Después de la revancha contra Mayweather, Maidana no volvió a competir profesionalmente. Durante casi dos años permaneció alejado del ring hasta que, el 9 de agosto de 2016, anunció oficialmente su retiro a los 33 años. En aquel momento explicó que había perdido la motivación y el “fuego sagrado” necesarios para afrontar nuevamente el exigente desafío de combatir contra los mejores del mundo, detalló Infobae.
Su despedida dejó una marca particular. Maidana no fue un campeón construido alrededor de una imagen perfecta ni de un estilo académico. Su figura se hizo grande precisamente por lo contrario: representó al boxeador que avanzaba, resistía y aceptaba el intercambio de golpes incluso frente a los rivales más talentosos. Esa identidad lo convirtió en un ídolo para miles de aficionados argentinos y extranjeros.
Maidana, junto a las grandes figuras del Nevada Boxing Hall of Fame
La ceremonia de 2026 tuvo además un significado especial porque reunió a nombres de enorme peso histórico. La clase de 2026 incluyó oficialmente a Marcos Maidana, Gennady Golovkin, Raúl Márquez, Gerry Cooney, Richard Slone y Jessie Vargas. Luego, la organización del Nevada Boxing Hall of Fame presentó a Maidana bajo su tradicional apodo de “El Chino”.
La celebración también reconoció a la clase 2025, integrada, entre otros, por Laura Serrano, Antonio Tarver, Jorge “Maromero” Páez, Mikey García, Paulie Ayala, Ricky Hatton y Brad Goodman. De esta manera, la gala reunió a distintas generaciones de protagonistas que dejaron su huella en el boxeo y en la historia deportiva de Nevada.
El homenaje se desarrolló en The Orleans Hotel & Casino, en Las Vegas, dentro del tradicional fin de semana de inducción del recinto. La organización destacó que el evento busca preservar la historia del boxeo en Nevada y reunir a campeones, leyendas y aficionados alrededor de quienes contribuyeron a construir la identidad pugilística del estado.