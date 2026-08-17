Récord de importación de neumáticos: ingresaron más de 762.000 unidades en julio y las marcas que lideraron

La importación de neumáticos alcanzó un récord en julio de 2026, con 762.548 unidades para autos y camionetas. Continental encabezó el mes, mientras que Double Coin quedó primera al sumar también las cubiertas destinadas a camiones y colectivos.
La importación de neumáticos alcanzó un récord en julio de 2026, cuando ingresaron a la Argentina 762.548 cubiertas destinadas a automóviles y camionetas. La cifra superó el máximo anterior, registrado en mayo de 2025, cuando se habían contabilizado 737.341 unidades, en un mercado atravesado por una mayor apertura comercial y cambios en la participación de las distintas marcas.
El crecimiento de las importaciones se produjo después de distintas modificaciones en las condiciones para el ingreso de neumáticos extranjeros, entre ellas la eliminación de precios de referencia y la reducción progresiva de aranceles. Paralelamente, en febrero de este año cerró FATE, la histórica compañía de capitales nacionales que fabricó neumáticos en el país durante 85 años.
Sin embargo, los números acumulados muestran un fenómeno diferente al que refleja el récord mensual. Entre enero y julio de 2026 ingresaron 5.227.553 neumáticos para vehículos livianos, mientras que durante el mismo período de 2025 se habían importado 5.217.916. La diferencia fue de apenas 9.637 unidades, por lo que uno de los principales cambios estuvo en la composición del mercado y en las marcas que protagonizaron las operaciones.
Continental lideró las importaciones de julio
Durante julio, Continental fue la marca que más neumáticos para automóviles, SUV, pickups y vehículos comerciales livianos importó, con 45.335 unidades. En segundo lugar se ubicó la china Linglong, que ingresó 37.874 cubiertas.
El tercer puesto quedó para la brasileña XBRI, con 36.983 unidades, seguida muy de cerca por Firemax, con 34.456 neumáticos. Dunlop completó las primeras cinco posiciones con 34.396 cubiertas ingresadas durante el séptimo mes del año.
Los datos evidenciaron además que la apertura importadora no estuvo protagonizada exclusivamente por fabricantes nuevos o marcas de origen asiático. Varias compañías tradicionales, con una extensa presencia en Argentina, aprovecharon las nuevas condiciones para incrementar o sostener el abastecimiento mediante productos fabricados en otros mercados.
Qué marcas lideraron durante los primeros siete meses
Al ampliar la comparación al período comprendido entre enero y julio, Continental mantuvo el liderazgo entre los neumáticos para vehículos livianos, con 273.015 unidades importadas.
Dunlop ocupó el segundo puesto con 217.089 cubiertas, mientras que Goodyear quedó tercera con 204.251. Más atrás se ubicaron Double Coin, con 196.085 unidades, y Firemax, que acumuló 157.294.
El grupo de las diez marcas con mayores importaciones de cubiertas para autos y camionetas se completó con Michelin, con 151.834 unidades; Pirelli, con 148.816; XBRI, con 147.178; Aplus, con 142.533; y Yokohama, con 141.227. De esta manera, entre las primeras diez aparecieron seis marcas tradicionales, tres de origen chino y una brasileña.
El mercado de neumáticos para camiones
Las estadísticas distinguen los neumáticos para vehículos livianos de aquellos utilizados por camiones y colectivos. Esta segunda categoría tiene un peso económico significativo debido al mayor valor de cada cubierta y a la importancia del transporte terrestre de cargas dentro de la estructura logística argentina.
En este segmento, Double Coin fue la marca que lideró ampliamente durante julio, con 15.546 neumáticos importados. El segundo lugar correspondió a XBRI, con 7.261 unidades, mientras que Goodyear ocupó la tercera posición con 6.531.
Los cinco mayores importadores mensuales del sector pesado se completaron con Firestone, que registró 4.973 cubiertas, y Aplus, con 4.728 neumáticos ingresados al mercado argentino.
Double Coin encabezó el segmento pesado
La ventaja de Double Coin también se mantuvo al observar el acumulado de los primeros siete meses del año. Entre enero y julio, la compañía ingresó 96.332 neumáticos destinados a camiones y buses.
Aplus se ubicó en segundo lugar con 40.386 unidades, seguida por Michelin, con 38.033. Triangle quedó cuarta, con 37.813 neumáticos, mientras que Bridgestone registró 32.777.
La lista continuó con Onyx, que acumuló 30.467 unidades; Anteo, con 27.509; XBRI, con 26.797; Goodyear, con 23.542; y Pirelli, que completó las primeras diez posiciones con 23.045 cubiertas.
El ranking general de las marcas
Al sumar las importaciones de neumáticos livianos y pesados, Double Coin quedó como la marca con mayor volumen durante los primeros siete meses de 2026, con un total de 292.417 unidades.
Continental se ubicó segunda, con 275.304 neumáticos, mientras que Goodyear alcanzó las 227.793 unidades. Dunlop quedó cuarta con 217.727 y Michelin ocupó el quinto puesto con 189.876 cubiertas.
Las diez primeras posiciones se completaron con Aplus, que importó 182.919 unidades; XBRI, con 173.975; Firemax, con 172.566; Pirelli, con 171.861; y Yokohama, con 143.655 neumáticos. En este ranking combinado también se mantuvo una fuerte presencia de fabricantes históricos.
Cómo cambió el mercado argentino
Los números se conocen en un escenario marcado por modificaciones en la política comercial para el sector. La reducción del arancel de importación, que pasó progresivamente del 35% al 16%, y la eliminación de mecanismos de precios de referencia facilitaron una mayor competencia de productos provenientes del exterior.
El proceso coincidió con el cierre, el pasado 18 de febrero, de FATE. La empresa, perteneciente al empresario Javier Madanes Quintanilla, era la única fabricante argentina de neumáticos de capital nacional y puso fin a una historia industrial de 85 años.
Al mismo tiempo, la mayor apertura amplió la disponibilidad de productos importados y modificó la competencia entre fabricantes. Los datos acumulados hasta julio muestran que las marcas tradicionales continúan ocupando buena parte de los primeros puestos, aunque empresas chinas ganaron terreno, especialmente en el segmento destinado al transporte pesado.
Un récord mensual con un acumulado similar a 2025
El récord de julio adquiere otra dimensión cuando se observa el acumulado anual. Pese al fuerte volumen registrado durante el último mes, entre enero y julio ingresaron apenas unas 9.600 cubiertas más para vehículos livianos que en el mismo período del año pasado.
Por ese motivo, la transformación más visible no está solamente vinculada con la cantidad total de neumáticos importados, sino con la redistribución del mercado entre fabricantes, orígenes y segmentos.
Julio dejó, de todos modos, un nuevo máximo mensual para autos y camionetas con 762.548 unidades. Mientras Continental encabezó ese segmento, Double Coin logró ubicarse como la marca con mayor volumen general importado durante 2026 gracias a su fuerte presencia entre los neumáticos para camiones y colectivos.