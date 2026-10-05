Situación socioeconómica de los paranaenses: hasta 20% tiene dificultades para llegar a fin de mes

REDACCIÓN ELONCE
La situación socioeconómica de los paranaenses fue analizada mediante 400 encuestas. Gabriel Weidmann adelantó a Elonce que entre 15% y 20% manifestó dificultades para llegar a fin de mes y el 80% consideró que no es momento para un gasto importante.
La situación socioeconómica de los paranaenses fue analizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) a través de un relevamiento de 400 personas. El estudio indagó sobre ingresos, gastos, consumo y endeudamiento de los hogares y arrojó, entre sus primeros resultados, que entre el 15% y el 20% de los encuestados manifestó dificultades para llegar a fin de mes.
Gabriel Weidmann, secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y coordinador del estudio, adelantó a Elonce algunos de los datos que serán presentados públicamente este jueves, a las 19:30, en la sede académica ubicada en Urquiza 552. La actividad será abierta y gratuita.
El economista explicó que el trabajo surgió con la intención de generar información que permita seguir en el tiempo la evolución de la economía de los hogares de la capital entrerriana. “Asumimos este proyecto desde el compromiso que sentimos que la universidad y la facultad deben tener con la sociedad en la que están. Nos propusimos abarcar un estudio sobre la situación socioeconómica de los paranaenses, con miras a poder contar con un análisis a lo largo del tiempo de cómo está la situación coyuntural de la economía de los hogares de Paraná”, señaló.
Cómo se realizó la encuesta en Paraná
Weidmann detalló que para desarrollar el relevamiento se tomaron como referencia experiencias similares realizadas por otras universidades. A partir de allí, el equipo diseñó una muestra que buscó contemplar las diferentes realidades socioeconómicas y geográficas existentes dentro de Paraná.
“Hicimos un estudio de los determinantes socioeconómicos de cada uno de los distintos radios censales, basándonos en el Censo 2022, y clasificamos la ciudad en cuatro grandes zonas”, explicó.
Luego se tuvo en cuenta la composición poblacional de esos sectores. “A partir de ahí hicimos un muestreo según la composición por sexo y edad de cada una de esas cuatro grandes zonas. En función de eso, determinamos un tamaño de muestra de 400 encuestas, con esa característica de representatividad”, indicó.
El desafío de lograr una muestra representativa
Uno de los principales objetivos metodológicos fue conseguir que las respuestas obtenidas pudieran reflejar, dentro de los alcances del estudio, la realidad de la población adulta de la ciudad.
“El primer gran desafío fue pensar cómo podíamos hacer para que esas 400 encuestas fueran representativas del conjunto de la población adulta de la ciudad de Paraná”, sostuvo Weidmann.
El trabajo de campo se concretó durante las primeras semanas de septiembre. Los encuestadores recorrieron los diferentes sectores previamente establecidos y consultaron a personas mayores de edad.
“Hicimos esas 400 encuestas a personas que transitaban por la calle en las distintas zonas, chequeando que vivieran en las inmediaciones, y a personas adultas de más de 18 años de la ciudad de Paraná”, precisó.
Entre 15% y 20% tuvo dificultades para llegar a fin de mes
Entre los primeros resultados adelantados por el investigador apareció la relación entre los ingresos de los hogares y sus gastos habituales. Según Weidmann, una proporción de los encuestados manifestó que sus recursos no resultaron suficientes para afrontar sus erogaciones.
“Analizamos la cantidad de personas a las que no les alcanza su ingreso para cubrir su nivel de gastos. Entre un 15% y un 20% de las personas que encuestamos tienen dificultades para llegar a fin de mes”, reveló.
El relevamiento también buscó determinar si los hogares debieron modificar sus hábitos frente a la situación económica. Para ello se preguntó a los participantes si habían recortado consumos durante los últimos seis meses y también se indagó sobre cambios registrados en períodos anteriores.
Además, la investigación incorporó preguntas vinculadas con las expectativas de consumo y la posibilidad de afrontar desembolsos de mayor magnitud, un indicador que permitió conocer cómo perciben los hogares su situación económica inmediata.
El 80% consideró que no es momento para un gasto importante
Uno de los resultados más significativos adelantados por Weidmann estuvo relacionado con la disposición de los encuestados a realizar una compra o inversión de importancia.
“Analizamos si consideran que es un buen momento para realizar un gasto o una inversión importante y el 80% identifica que no es un buen momento para hacerlo”, señaló.
El estudio no se limitó a ingresos y consumo, sino que también profundizó sobre las deudas que mantienen las familias. “Estudiamos en profundidad cómo es el nivel de endeudamiento en los hogares, la dificultad que tienen para pagar ese nivel de deuda y con quiénes están endeudados”, explicó.
Los investigadores analizaron, además, cómo varía ese endeudamiento según la edad de los consultados. En ese apartado surgió particularmente la situación de los sectores más jóvenes y el papel que adquirieron nuevas herramientas financieras.
Jóvenes, deudas y billeteras virtuales
Weidmann anticipó que uno de los puntos que será abordado durante la presentación estará relacionado con el nivel de endeudamiento entre los hogares jóvenes y la presencia de las billeteras virtuales.
“Lo podemos ver por edad y un dato que nos queda es el nivel de deuda que tienen los hogares principalmente jóvenes, cómo aparecen las billeteras virtuales y también cuáles son los principales problemas económicos que tienen los hogares”, indicó.
La investigación fue coordinada desde la Secretaría de Investigación y el Observatorio Socioeconómico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Weidmann destacó que participaron especialistas de diferentes áreas para concretar el relevamiento.
“Soy el secretario de Investigación de la Facultad y estuve a cargo de la coordinación de todo este estudio. Me acompañaron muchas personas especialistas en estas temáticas y me tocó llevarlo adelante desde la Secretaría de Investigación y desde el Observatorio Socioeconómico que conformamos en la Facultad”, señaló.
Cuándo se conocerán todos los resultados
Los datos completos de la investigación serán presentados este jueves, a las 19:30, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, ubicada en Urquiza 552, donde también se explicará en profundidad la metodología utilizada.
“Los esperamos para ver en detalle todos los resultados y la metodología. Vamos a dejar a disposición los materiales para analizar”, adelantó Weidmann.
El encuentro permitirá conocer, además de los indicadores anticipados, el detalle sobre consumo, endeudamiento, diferencias según grupos etarios y los principales problemas económicos identificados entre los hogares consultados.