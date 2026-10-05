Paritarias UOM: cuánto cobran los metalúrgicos en octubre 2026 según la categoría

Las paritarias UOM establecieron una suba del 4% para octubre de 2026. Los básicos por hora superan los $7.400 en algunas categorías y el Ingreso Mínimo Global de Referencia quedó en $1.160.976.
Las paritarias UOM determinaron nuevos salarios para los trabajadores metalúrgicos desde octubre de 2026, con un incremento del 4% sobre los básicos. La actualización alcanza a empleados comprendidos por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 260/75, entre ellos los correspondientes a la Rama 17 y otras actividades de la industria metalmecánica.
El aumento forma parte del acuerdo salarial correspondiente al período abril de 2026-marzo de 2027, que contempla un incremento acumulativo del 23,5%, distribuido en distintas etapas durante su vigencia.
Con la actualización prevista para octubre, comenzaron a regir nuevos valores para trabajadores jornalizados y mensualizados. A esos básicos pueden sumarse adicionales contemplados por convenio y otros conceptos vinculados con las condiciones particulares de cada puesto.
Cuánto cobran por hora los metalúrgicos en octubre
Los trabajadores jornalizados de la Rama 17 tienen desde octubre nuevos valores básicos por hora, diferenciados según su categoría laboral.
El Ingresante percibe un básico de $4.665,41 por hora, mientras que para el Operario Calificado asciende a $5.054,03. En el caso del Medio Oficial, el valor quedó establecido en $5.447,03 por hora.
Por su parte, el Operario Especializado tiene un básico de $5.827,06 por hora; el Operario Especializado Múltiple, de $6.160,40; el Oficial, de $6.445,08; y el Oficial Múltiple alcanza los $6.942,35 por hora.
Cuánto cobran los operadores CNC
La escala salarial también contempla valores específicos para los trabajadores que se desempeñan como operadores CNC, con diferencias según su nivel de especialización.
Para la categoría Oficial Superior, el salario básico quedó establecido en $6.942,35 por hora a partir de octubre.
En tanto, un Oficial Múltiple Superior alcanza un básico de $7.428,88 por hora, uno de los valores más elevados dentro de las categorías detalladas en la nueva escala.
El ingreso mínimo de la UOM supera $1,1 millones
Otro de los parámetros contemplados dentro de las paritarias UOM es el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), que también recibió una actualización.
Desde octubre de 2026, el Ingreso Mínimo Global de Referencia quedó establecido en $1.160.976 para los trabajadores alcanzados por el acuerdo.
El IMGR constituye uno de los parámetros definidos dentro de la negociación salarial entre el sindicato metalúrgico y las cámaras empresarias del sector durante el período de vigencia del acuerdo.
Sueldos de los administrativos de la UOM
Para los trabajadores mensualizados, el convenio diferencia las escalas de acuerdo con el grupo y la categoría en la que se encuentre encuadrado cada empleado.
En el Grupo A, correspondiente al personal administrativo, un Administrativo de 1ª tiene desde octubre un básico mensual de $901.251,29, mientras que el Administrativo de 2ª alcanza los $1.000.218,13.
Para las categorías superiores, el Administrativo de 3ª tiene un básico de $1.154.899,99, mientras que el Administrativo de 4ª llega a $1.261.330,39 mensuales.
Cuánto cobra el personal técnico
El Grupo B comprende al personal técnico y también establece diferentes salarios básicos de acuerdo con la categoría y las funciones desempeñadas.
La escala comienza en $901.251,29 mensuales para un Técnico de 1ª y aumenta progresivamente de acuerdo con la categoría correspondiente.
En el extremo superior de este grupo, el Técnico de 6ª tiene un salario básico de $1.381.074,47 mensuales desde octubre de 2026, detalló Iprofesional.
Los nuevos salarios del personal auxiliar
El Grupo C, correspondiente al personal auxiliar, también recibió la actualización salarial prevista para octubre dentro del acuerdo paritario.
Un Auxiliar de 1ª tiene un básico de $866.985,94, mientras que para un Auxiliar de 2ª el salario establecido es de $943.543,99 mensuales.
Finalmente, el básico correspondiente al Auxiliar de 3ª alcanza los $1.073.763,49. Estos importes corresponden a los salarios básicos y pueden complementarse con los adicionales que correspondan en cada caso según el convenio y las condiciones laborales.