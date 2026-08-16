Medios británicos califican a Enzo Fernández como "enemigo público N°1" tras ser abucheado en Chelsea

Enzo Fernández quedó en el centro de la escena en Inglaterra luego de su regreso a Chelsea, donde fue abucheado por un sector de los hinchas durante el amistoso ante Real Sociedad. El episodio tuvo repercusión en la prensa británica, que cuestionó duramente al mediocampista argentino.

El encuentro terminó con triunfo 3-1 del equipo londinense y fue el último amistoso antes del comienzo de la temporada 2026/27. Fernández ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo por Reece James y recibió de manos del defensor la cinta de capitán.

La reacción de los hinchas fue dividida. Mientras un sector de Stamford Bridge lo silbó, otros simpatizantes lo respaldaron con aplausos y cantaron “Ohhh Enzo Fernández” cuando tomó el brazalete.

“Enemigo público N°1”

La repercusión continuó este domingo en los principales medios británicos. Sunday Mirror Sport llevó el episodio a su portada con el título “PUBLIC ENEMY NO.1” (“Enemigo público N°1”) y describió al argentino como “el villano del Mundial”, en referencia al gol que marcó para Argentina en el triunfo 2-1 ante Inglaterra en las semifinales.

El diario Star utilizó un juego de palabras para titular “BOO ARE YA?”, en referencia al tradicional “Who are ya?” (“¿Quién eres?”) de las tribunas inglesas. El medio también señaló que la reacción de los hinchas vuelve a poner en duda el futuro del futbolista en el club.

En la misma línea, Sunday People Sport publicó “BOO FLAG” (“Bandera de abucheos”) y presentó los silbidos como una señal de rechazo hacia el volante.

Por su parte, The Sunday Telegraph adoptó un tono más moderado y tituló “Fernández booed” (“Fernández abucheado”), al tiempo que vinculó la recepción hostil con los rumores sobre una posible transferencia al Manchester City.

El futuro de Fernández, otra vez en duda

El futuro del argentino quedó en el centro del mercado de pases por el interés del Manchester City. Chelsea habría establecido en 120 millones de libras esterlinas, más de 160 millones de dólares, el monto necesario para desprenderse del jugador, que tiene contrato hasta 2032.

Aunque el plazo establecido por el club para recibir una propuesta habría vencido sin una oferta que cumpliera con esas condiciones, el Manchester City todavía evalúa la posibilidad de realizar una operación y trabaja en la venta de futbolistas para financiarla.

En medio de la incertidumbre, Fernández recibió señales de respaldo dentro de Chelsea. Tras regresar de sus vacaciones posteriores al Mundial, se reincorporó a los entrenamientos y fue elegido para llevar el brazalete durante el amistoso ante Real Sociedad.

El mediocampista de 25 años deberá ahora afrontar el inicio de una nueva temporada en medio de la tensión con parte de la hinchada y de los rumores que todavía lo vinculan con el Manchester City.