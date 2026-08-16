River volvió a sonreír: venció 2-0 a Argentinos Juniors y cortó la mala racha

River derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet cortó su racha negativa y consiguió su primer triunfo en el campeonato.

Gonzalo Montiel abrió el marcador durante el primer tiempo, mientras que Ángel Correa convirtió de penal sobre el cierre. El Millonario logró sostener la ventaja ante los intentos del conjunto de La Paternal y terminó celebrando ante su gente.

El resultado también le permitió recuperar confianza antes de viajar a Colombia. Este miércoles, River enfrentará a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

Montiel abrió el camino en el Monumental

El encuentro comenzó con River intentando asumir el protagonismo y Argentinos Juniors ordenado en defensa. Thiago Almada y Lucas Beltrán generaron las primeras oportunidades, aunque encontraron una buena respuesta del arquero Brayan Cortés.

La apertura del marcador llegó a los 36 minutos del primer tiempo. Montiel se proyectó por la derecha, apareció en posición ofensiva y concretó la jugada que puso el 1-0 para el conjunto local.

Argentinos trató de adelantar sus líneas antes del descanso, pero no logró quebrar a la defensa millonaria. River se retiró al vestuario con una ventaja mínima, aunque merecida por lo mostrado durante la primera mitad.

Argentinos reaccionó y estuvo cerca del empate

El Bicho salió con otra actitud al segundo tiempo y generó una clara oportunidad a los seis minutos. Hernán López Muñoz sacó un remate que se estrelló en el palo y estuvo muy cerca de igualar el encuentro.

Coudet realizó modificaciones para reforzar al equipo y administrar la ventaja. Giovanni González reemplazó a Montiel, mientras que Rafael Santos Borré y Fausto Vera ingresaron por Beltrán y Joaquín Freitas.

Argentinos mantuvo la iniciativa durante varios pasajes, pero River resistió apoyado en el trabajo de Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y González. El local también dispuso de espacios para atacar y estuvo cerca del segundo con un remate de Otamendi que dio en el poste.

Correa aseguró la primera victoria de River

A los 41 minutos del complemento, el árbitro Facundo Tello fue convocado por el VAR para revisar una posible infracción dentro del área. Tras observar la jugada, sancionó penal para el Millonario.

Ángel Correa se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-0 a los 43 minutos. El delantero definió el encuentro y desató el festejo de los hinchas que acompañaron al equipo en el Monumental.

Con esta victoria, River dejó atrás el mal comienzo y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura. Ahora deberá cambiar rápidamente el foco para afrontar su próximo compromiso internacional ante Independiente Santa Fe.