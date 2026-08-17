El “triángulo perfecto”: celebraron un casamiento de a tres con una fiesta de Boca

Aldana, Walter y Fiama celebraron su casamiento de a tres con una particular fiesta temática de Boca Juniors. Las dos mujeres vistieron de blanco, mientras que él lució un traje xeneize. La unión formal se había realizado meses atrás en Uruguay.
Un casamiento de a tres llamó la atención en Santo Tomé, donde Aldana, Walter y Fiama celebraron su historia de amor con familiares y amigos durante una particular fiesta realizada el sábado 15 de agosto. La celebración tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Boca Juniors, pasión que estuvo presente en la vestimenta y hasta en la torta.
Las dos mujeres llegaron a la celebración con vestidos de novia blancos, mientras que Walter eligió un atuendo completamente diferente: lució un traje inspirado en los colores azul y amarillo del club xeneize. Los tres realizaron juntos su entrada a la fiesta.
La particularidad de la relación había quedado plasmada desde las invitaciones. Allí aparecían las iniciales de los tres protagonistas acompañadas por una frase que sintetizó el espíritu de la celebración: “El triángulo perfecto”.
Una fiesta con Boca Juniors como protagonista
La pasión futbolera tuvo un espacio destacado durante el festejo. Además del particular traje utilizado por Walter, la decoración incorporó referencias a Boca Juniors y la torta también fue diseñada especialmente para representar a los tres integrantes de la relación.
En la parte superior del pastel fueron colocadas tres figuras que representaban a Aldana, Walter y Fiama. El muñeco correspondiente al hombre apareció vestido con una camiseta de Boca y acompañado por un pequeño cartel con la palabra “Ayuda”, un detalle humorístico que no pasó inadvertido durante la celebración.
Las novias, en tanto, eligieron vestidos blancos para la ocasión y posaron junto a Walter en las fotografías del festejo. De esta manera, los tres compartieron los momentos centrales de una noche organizada para celebrar públicamente su vínculo.
Una historia que comenzó en el trabajo
Según se conoció, la historia entre Aldana, Walter y Fiama había comenzado en el ámbito laboral, donde los tres se conocieron. Con el paso del tiempo, aquel vínculo dio lugar a una relación amorosa que finalmente decidieron celebrar junto a sus seres queridos.
La fiesta realizada en Santo Tomé tuvo lugar el 15 de agosto de 2026, aunque la unión formal se había concretado meses antes en Uruguay. La celebración argentina funcionó así como el encuentro para compartir con familiares y allegados una relación que se alejó del esquema tradicional de pareja.
La particular historia tuvo como eje la decisión de los tres protagonistas de compartir la celebración desde el comienzo hasta el final. La entrada conjunta, las dos novias vestidas de blanco, el traje xeneize de Walter y los detalles especialmente preparados para la ocasión marcaron el tono de la jornada.
“El triángulo perfecto”
La frase elegida para las invitaciones terminó convirtiéndose en la definición de la fiesta. “El triángulo perfecto”, acompañado por las iniciales de Aldana, Walter y Fiama, anticipó a los invitados la particular característica del festejo.
Durante la celebración hubo brindis, fotografías y diferentes momentos compartidos con familiares y amigos. Boca Juniors, además, funcionó como hilo conductor de buena parte de la ambientación y aportó algunos de los detalles más llamativos de la noche.
Así, Aldana, Walter y Fiama celebraron su casamiento de a tres con una fiesta que combinó elementos tradicionales de una boda con características propias de su relación. Desde los vestidos y la entrada conjunta hasta la torta con tres protagonistas, cada detalle estuvo pensado para representar la historia que decidieron compartir.