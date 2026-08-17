Explosión e incendio en una central eléctrica provocaron un apagón masivo y evacuaciones en La Plata

Una explosión e incendio en una central eléctrica de Tolosa dejó sin suministro a amplios sectores de La Plata y localidades cercanas. Vecinos fueron evacuados preventivamente y EDELAP desplegó un operativo para recuperar el servicio, aunque todavía no informó cuándo estará normalizado.
Una explosión e incendio en una central eléctrica provocaron un apagón masivo durante la madrugada de este lunes feriado en La Plata y zonas cercanas. El siniestro ocurrió en instalaciones de la Subestación Tolosa y obligó a evacuar preventivamente a vecinos, mientras varias dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas.
El episodio se produjo alrededor de las 2.30 en una instalación ubicada sobre calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego alcanzó un transformador y se produjo una explosión que derivó en la interrupción del suministro eléctrico en numerosos barrios.
Al menos cuatro dotaciones de Bomberos y dos camiones cisterna participaron del operativo. El incendio pudo ser controlado y no se habían reportado personas heridas. Las causas que originaron el foco permanecían bajo investigación.
Los barrios afectados por el apagón
El corte de electricidad alcanzó sectores del casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet, según precisó EDELAP, distribuidora encargada del suministro eléctrico en la zona.
También hubo inconvenientes en Ensenada y el apagón tuvo consecuencias sobre la circulación vial. Los primeros reportes indicaron que alrededor de 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata quedaron sin iluminación como consecuencia de la falla.
La magnitud del incendio motivó además la evacuación preventiva de vecinos de inmuebles próximos a la subestación. La medida se mantuvo mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre las instalaciones afectadas.
En La Plata, por el incendio en la central de Edelap, miles de usuarios no tienen luz en el casco urbano y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.
El servicio volvería en las próximas 48 horas.
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Qué informó EDELAP sobre el incendio
A través de un comunicado, EDELAP confirmó que el incidente comenzó alrededor de las 2.30. “Por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación perteneciente a la Subestación Tolosa”, explicó la empresa.
“El foco pudo ser sofocado gracias al accionar conjunto de Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP. De manera preventiva, se procedió a la evacuación de vecinos de inmuebles aledaños”, indicó la distribuidora.
Una vez controlado el incendio, los equipos técnicos comenzaron las tareas destinadas a recuperar progresivamente el suministro. Debido a los daños provocados en la instalación, la compañía debió modificar la configuración de la red para abastecer nuevamente a los usuarios.
¡Gran apagón en La Plata! 🚨 Un incendio de grandes proporciones en la central eléctrica de Tolosa dejó sin luz a miles de vecinos. Bomberos trabajando en el lugar. ¿Tenés luz en tu barrio? Dejá tu reporte en los comentarios 👇 #LaPlata #Apagon #Tolosa #SinLuz #noticias pic.twitter.com/GEDkFCtV7l— Ciudadano News (@Ciudadano_News) August 17, 2026
Prioridad para hospitales y servicios esenciales
EDELAP informó que trabajaba en la reconfiguración de la red eléctrica, con prioridad para los servicios esenciales. Entre los primeros establecimientos contemplados se encontraban los centros de salud ubicados dentro del área afectada por el apagón.
Paralelamente, se puso en marcha un plan para recuperar de manera paulatina el servicio en los hogares. El operativo incluyó personal técnico y la instalación de grupos electrógenos mientras continuaban los trabajos sobre la infraestructura dañada.
“EDELAP ha dispuesto todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio”, aseguró la empresa en su comunicado.
Sin horario para la normalización total
Hasta las primeras horas de este lunes, la distribuidora no había informado un horario estimado para el restablecimiento completo del suministro eléctrico en todas las zonas afectadas.
La empresa pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y señaló que mantendrá actualizada la información sobre la recuperación del servicio mediante sus canales oficiales.
Mientras continuaban las tareas técnicas, también permanecían los trabajos de los equipos de emergencia en la zona de la Subestación Tolosa. La investigación deberá establecer ahora qué originó el incendio que alcanzó el transformador y derivó en la explosión, las evacuaciones y el apagón que afectó a buena parte de La Plata y localidades cercanas.