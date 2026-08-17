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Policiales Procedimiento durante la madrugada

Demoraron a dos menores tras balacera en Paraná: secuestraron un arma y marihuana

Dos menores fueron demorados tras una balacera registrada durante la madrugada en barrio Paraná XVI. La Policía secuestró una pistola 9 milímetros, municiones y seis envoltorios con marihuana.

17 de Agosto de 2026
Demoraron a dos menores tras una balacera.
Demoraron a dos menores tras una balacera. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Dos menores fueron demorados tras una balacera registrada durante la madrugada en barrio Paraná XVI. La Policía secuestró una pistola 9 milímetros, municiones y seis envoltorios con marihuana.

Dos menores fueron demorados tras una balacera ocurrida durante la madrugada de este lunes en barrio Paraná XVI, en Paraná. El operativo se inició luego de que un llamado alertara a la Policía sobre disparos de arma de fuego.

 

Al arribar los móviles, dos adolescentes intentaron escapar, pero fueron alcanzados y demorados por los efectivos.

Durante el procedimiento se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador, cartuchos de distintos calibres y seis envoltorios con marihuana, con un peso aproximado de 27,6 gramos.

 

Intervino la Fiscalía de Menores

 

Por disposición de la Fiscalía de Menores, ambos adolescentes fueron trasladados a la División Minoridad. Además, intervinieron Policía Científica y personal de Drogas Peligrosas para realizar las diligencias correspondientes.

Temas:

balacera arma de fuego Paraná disparos
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