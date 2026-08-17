Demoraron a dos menores tras balacera en Paraná: secuestraron un arma y marihuana

REDACCIÓN ELONCE
Dos menores fueron demorados tras una balacera registrada durante la madrugada en barrio Paraná XVI. La Policía secuestró una pistola 9 milímetros, municiones y seis envoltorios con marihuana.
Dos menores fueron demorados tras una balacera ocurrida durante la madrugada de este lunes en barrio Paraná XVI, en Paraná. El operativo se inició luego de que un llamado alertara a la Policía sobre disparos de arma de fuego.
Al arribar los móviles, dos adolescentes intentaron escapar, pero fueron alcanzados y demorados por los efectivos.
Durante el procedimiento se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador, cartuchos de distintos calibres y seis envoltorios con marihuana, con un peso aproximado de 27,6 gramos.
Intervino la Fiscalía de Menores
Por disposición de la Fiscalía de Menores, ambos adolescentes fueron trasladados a la División Minoridad. Además, intervinieron Policía Científica y personal de Drogas Peligrosas para realizar las diligencias correspondientes.