Alerta por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 80 milímetros de lluvia y cuándo llega nuevo pulso de aire frío

REDACCIÓN ELONCE
La alerta por tormentas en Entre Ríos se mantendrá este lunes, con lluvias intensas, ráfagas y posible granizo. El SMN estimó entre 60 y 80 milímetros, aunque los acumulados podrían ser mayores en el este provincial. La inestabilidad continuaría el martes.
Una alerta por tormentas en Entre Ríos y otras provincias, marcará las condiciones meteorológicas de este lunes feriado, con lluvias intermitentes que podrían alcanzar fuerte intensidad y dejar importantes acumulados en distintos sectores de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo una advertencia amarilla ante la posibilidad de abundante agua en cortos períodos, ráfagas, granizo y actividad eléctrica. Según el SMN, el fenómeno abarcará gran parte del territorio entrerriano y también alcanzará sectores de Corrientes y Santa Fe.
En Paraná, la jornada permanecerá bajo condiciones de elevada humedad e inestabilidad, mientras que las temperaturas comenzarán a descender respecto de los días anteriores. Durante este lunes, las temperaturas oscilarán entre 11 y 17 grados. Mientras que el martes, la temperatura se situaría entre los 10 y los 13, según la previsión del SMN.
El SMN indicó que “el área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes”. Además, precisó que los fenómenos podrían estar acompañados por “abundante precipitación en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y frecuente actividad eléctrica”.
Hasta 80 milímetros y registros superiores en algunos sectores
Uno de los principales datos del pronóstico está relacionado con la cantidad de agua esperada. El organismo nacional estimó acumulados de entre 60 y 80 milímetros, aunque advirtió que esos valores podrían ser superados de manera localizada. Los mayores registros se concentrarían principalmente hacia el este de Entre Ríos y el sur de Corrientes.
En un panorama más amplio, el centro del Litoral permanecerá durante varios días bajo condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas. Los acumulados semanales podrían incluso superar los 100 milímetros en algunos puntos del este entrerriano, mientras que en otras áreas de la región las precipitaciones serían menos abundantes, indicó Meteored.
La situación forma parte de un período de marcada inestabilidad que afecta al centro y norte del país. Tras algunos mejoramientos temporarios registrados durante el domingo, la nubosidad volverá a incrementarse este lunes y el elevado contenido de humedad favorecerá la continuidad de las precipitaciones.
La inestabilidad podría continuar durante el martes
Además de las lluvias, durante el desarrollo del sistema meteorológico podrían registrarse períodos con viento de mayor intensidad. Las condiciones continuarían siendo desfavorables durante parte del martes, cuando persistiría la posibilidad de precipitaciones y se afianzaría un ambiente más fresco.
La mejora será gradual. Hacia el miércoles disminuirían las probabilidades de lluvias en buena parte de la región, aunque todavía podrían mantenerse la abundante nubosidad y las temperaturas relativamente bajas. Recién durante el jueves se espera una estabilización más generalizada de las condiciones sobre el Litoral.
Con el alejamiento de las precipitaciones, gran parte del centro y norte de Argentina ingresará posteriormente en un período con mayor presencia de sol y escasas lluvias. Sin embargo, el cambio no implicará un ascenso sostenido de las temperaturas, ya que otro pulso de aire frío avanzará hacia el país.
Otro ingreso de aire frío aumentará el riesgo de heladas
El comportamiento térmico tendrá importantes variaciones durante la semana. Los pronósticos anticipan que hacia el próximo fin de semana ingresará una nueva masa de aire frío, que provocará un descenso más marcado de las temperaturas sobre una amplia porción del territorio argentino, dio a conocer Meteored.
Este escenario aumentará el riesgo de heladas agronómicas tardías principalmente sobre el centro y sur de la zona núcleo. El descenso térmico también alcanzará otras regiones del centro y norte del país, aunque con distinta intensidad según cada zona.
De esta manera, la semana comenzará en Entre Ríos dominada por las lluvias y tormentas, con especial atención sobre los elevados acumulados previstos, y terminará con un escenario meteorológico diferente, caracterizado por condiciones más estables pero temperaturas en descenso ante el avance de una nueva masa de aire frío.