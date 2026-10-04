Cómo es el ritual con sal y seis monedas para renovar la energía de la casa

Octubre puede convertirse en una oportunidad para renovar los espacios de la casa y acompañar el cambio de estación con algunos rituales vinculados con el bienestar y la armonía. Entre las prácticas asociadas al Feng Shui se encuentra una preparación sencilla que utiliza sal, agua y seis monedas.

La práctica es conocida como cura de agua con sal y está relacionada especialmente con las llamadas Estrellas Voladoras. Sus seguidores la consideran un recurso simbólico para equilibrar determinadas energías de los ambientes.

No existen pruebas científicas de que este ritual modifique la energía de una vivienda, por lo que se trata de una práctica tradicional y espiritual.

Qué se necesita para hacer el ritual

Para preparar la cura de agua con sal se necesita un recipiente de vidrio o cerámica, sal gruesa, agua y seis monedas de metal.

En las versiones más difundidas se utilizan monedas chinas de I Ching, aunque también pueden emplearse otras monedas metálicas. El número seis tiene un significado particular dentro de esta tradición y se relaciona con el elemento Metal en la teoría de los cinco elementos.

La propuesta consiste en colocar los elementos juntos y dejar que el proceso se desarrolle durante varios días.

Cómo preparar la cura de agua con sal

El procedimiento es sencillo y no requiere elementos especiales. Primero se debe elegir un recipiente de vidrio o cerámica y colocar una buena cantidad de sal gruesa en el fondo.

Luego se distribuyen seis monedas de metal sobre la sal y se agrega agua hasta cubrirla. El recipiente debe permanecer destapado para permitir la evaporación del agua.

También se recomienda colocar el recipiente sobre un plato o bandeja, ya que con el paso de los días pueden aparecer cristales de sal alrededor del recipiente y producirse derrames.

La preparación debe permanecer en un lugar estable y no es necesario moverla constantemente.

Qué significa que aparezcan cristales de sal

Con el paso de los días, el agua puede evaporarse y la sal comenzar a formar cristales alrededor del recipiente. Desde el punto de vista físico, este fenómeno se explica por la evaporación del agua y la posterior cristalización de la sal.

Dentro del Feng Shui, algunas personas interpretan simbólicamente la aparición de estos cristales como una señal vinculada con el funcionamiento de la cura.

Sin embargo, esta interpretación pertenece al ámbito de las creencias y prácticas tradicionales y no cuenta con evidencia científica que demuestre un efecto sobre la energía de una vivienda.

Dónde colocar el recipiente

La ubicación es uno de los aspectos que puede variar según la práctica de Feng Shui que se siga. En particular, las escuelas relacionadas con las Estrellas Voladoras determinan los sectores de una vivienda a partir de diferentes mapas energéticos.

Por este motivo, no existe una única habitación o dirección que sea válida para todas las casas durante octubre.

Si se utiliza como un ritual simbólico de renovación, se puede elegir un sitio estable, abierto y protegido, donde el recipiente no pueda volcarse ni afectar muebles o superficies.

Octubre y la renovación del hogar

El comienzo de la primavera ofrece un contexto asociado con la renovación de los ambientes. Octubre suele ser un mes elegido para ordenar, ventilar y reorganizar distintos espacios de la vivienda.

En ese marco, el ritual de sal, agua y seis monedas puede incorporarse como una práctica simbólica para acompañar ese proceso de cambio.

Más allá de las creencias vinculadas con el Feng Shui, ordenar los ambientes, renovar el aire y reorganizar los espacios pueden convertirse en una forma concreta de comenzar la primavera con una sensación de renovación en el hogar.