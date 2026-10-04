El río Uruguay seguirá en ascenso y proyectan una cota de 10,60 metros en Concordia

Salto Grande incrementará el caudal evacuado durante las próximas horas y la nueva proyección ubica en 10,60 metros la cota máxima prevista para Concordia. El río continuará en ascenso.
El río Uruguay seguirá en ascenso en Concordia durante los próximos días y las nuevas proyecciones de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande elevaron la marca máxima prevista para la ciudad. El organismo informó que hasta las 15 de este lunes 5 de octubre el caudal medio diario evacuado variará entre 16.000 y 13.500 metros cúbicos por segundo.
La actualización se conoció un día después de que el río superara la cota máxima que había sido estimada en el parte anterior. En ese informe, el caudal medio diario evacuado se ubicaba entre 13.500 y 12.500 m³/s.
En las últimas 24 horas, el aporte al embalse alcanzó los 11.051 m³/s. A las 8 de este domingo, en tanto, el caudal evacuado era de 13.104 m³/s, indicó Diario Río Uruguay.
Nueva proyección para Concordia
Uno de los principales cambios del nuevo informe está relacionado con las cotas máximas previstas para los puertos de referencia. Para Concordia, Salto Grande estima ahora que el nivel del río no superará los 10,60 metros.
Para Salto, en Uruguay, la previsión ubica la marca máxima en 10,90 metros. Las autoridades mantienen bajo seguimiento la evolución de los niveles, que estarán condicionados por el volumen de agua que ingresa al embalse y por el esquema de evacuación establecido por Salto Grande.
El escenario podría modificarse en función de la evolución del aporte de agua y de las decisiones que adopte el complejo hidroeléctrico durante las próximas horas.
También cambió el nivel del embalse
Otro de los registros que presentó una variación respecto del informe anterior fue el nivel del embalse de Salto Grande. A las 8 de este domingo se ubicó en 33,88 metros, por debajo de los 34,63 metros registrados en el parte difundido el sábado.
La previsión oficial indica que el nivel del embalse tenderá a ubicarse en torno de los 33,50 metros.
Mientras tanto, los registros del complejo hidroeléctrico muestran que durante la mañana continuaba la evacuación de agua mediante turbinas y vertedero.