Murió María Josefina Pace, ex camarista laboral de Concordia.

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos despidió a María Josefina Pace, quien falleció a los 43 años. Había desarrollado una destacada trayectoria judicial y en 2024 logró un fallo del STJ por tareas de cuidado.
La ex camarista laboral de Concordia María Josefina Pace falleció a los 43 años tras atravesar un cáncer. La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos expresó su profundo pesar por la muerte de quien fuera integrante de la Justicia entrerriana y destacó su trayectoria y el reconocimiento de sus pares.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra asociada María Josefina Pace, quien desarrolló una comprometida trayectoria en la función judicial y fue una persona muy querida y reconocida por sus pares”, expresó la entidad.
La Asociación también acompañó a sus familiares, seres queridos y compañeros de trabajo en el momento de dolor. “Despedimos a Josefina con enorme tristeza y con el reconocimiento de quienes compartieron con ella el camino de la función judicial”, señaló.
El fallo que marcó un antecedente
El nombre de Pace había cobrado especial notoriedad en 2024 a partir de una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. La magistrada había iniciado una demanda contra el Consejo de la Magistratura luego de participar en dos concursos para cubrir juzgados laborales de Paraná y Concordia.
En ese planteo reclamó que se reconociera puntaje por las tareas de cuidado realizadas en el marco de su vida familiar, con una mirada basada en perspectiva de género.
La petición había sido rechazada inicialmente por el Consejo de la Magistratura, por lo que Pace acudió al máximo tribunal entrerriano mediante un recurso de revisión.
Una discusión sobre las tareas de cuidado
En su planteo, Pace cuestionó que no se le hubiera asignado puntaje porque no había acreditado que las tareas de cuidado estuvieran exclusivamente a su cargo. Sostuvo que la Ley N° 11.003, que creó el Consejo de la Magistratura, no establecía ese requisito para que dichas tareas fueran contempladas.
La discusión llegó al STJ y generó distintas posiciones entre los vocales. Miguel Giorgio consideró que la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, realizada en 2022, no estaba vigente cuando se había realizado el llamado a concurso en 2021, publicó Entre Ríos Ahora.
Esa postura no fue compartida por la vocal Gisela Schumacher, quien sostuvo que el planteo debía analizarse desde una perspectiva de género y cuestionó la interpretación realizada por el Consejo de la Magistratura.
“Evidentemente, el Consejo de la Magistratura no logró resolver con perspectiva de género el planteo recursivo efectuado, sino que adopta una postura que continúa perpetuando estructuras generalizadas de sometimiento y discriminación de las mujeres”, señaló Schumacher en su voto.
La vocal también sostuvo: “Es una realidad que el peso principal de las tareas de cuidados sigue recayendo en las mujeres, funciones que no son remuneradas y por las cuales debemos resignar tiempo para, por ejemplo, dedicar a nuestras carreras o profesiones laborales”.
La resolución terminó haciendo lugar al planteo de Pace por cinco votos contra cuatro. Entre quienes acompañaron la posición favorable estuvieron Schumacher, Daniel Carubia, María Fernanda Miotti, Carlos Tepsich y Leonardo Portela. En sentido contrario se pronunciaron Giorgio, Claudia Mizawak, Marcela Badano y Teresita Mastaglia.
La trayectoria de Pace quedó así vinculada también a un precedente judicial de relevancia en Entre Ríos sobre la valoración de las tareas de cuidado y la perspectiva de género en los concursos para cargos de la magistratura.