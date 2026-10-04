Encontraron a un niño de tres años deambulando solo por las calles de San Salvador

Un niño de tres años fue encontrado solo y descalzo durante una recorrida preventiva en San Salvador. La Policía inició una búsqueda y logró localizar a su madre. El menor fue asistido y examinado por personal médico antes de ser entregado.
Un niño de tres años fue encontrado deambulando solo por la vía pública en San Salvador durante la mañana de este domingo. El pequeño fue localizado por efectivos del Comando Radioeléctrico mientras realizaban tareas de prevención en el radio céntrico de la ciudad.
El procedimiento se inició cuando los policías circulaban por Boulevard Concordia, entre Avenida Malarín y Tomás de Rocamora. Allí advirtieron la presencia del menor, quien se encontraba sin ningún adulto que lo acompañara.
Según informó la Jefatura Departamental San Salvador, el niño estaba descalzo y llevaba poca ropa. Por su corta edad, no pudo brindar información que permitiera determinar dónde vivía ni identificar a sus familiares.
Una búsqueda de aproximadamente una hora y media
Ante esta situación, los efectivos desplegaron un operativo para localizar a los responsables del pequeño. Las averiguaciones se extendieron por distintos sectores de la localidad y demandaron aproximadamente una hora y media.
Mientras continuaba la búsqueda, el niño fue trasladado hasta la Comisaría de Minoridad y Familia, donde quedó bajo resguardo y recibió asistencia del personal policial, publicó Diario Río Uruguay.
Los efectivos también arbitraron los medios necesarios para cambiarle el pañal y colocarle ropa limpia. Posteriormente, intervino personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), que constató que el pequeño se encontraba en buenas condiciones físicas.
El niño fue entregado a su madre
Luego de aproximadamente dos horas desde el inicio del procedimiento, los uniformados lograron establecer la identidad y el lugar donde se encontraba la madre del niño.
La mujer se presentó en la dependencia policial, donde se concretó la entrega del menor mediante el acta correspondiente y después de que el pequeño fuera sometido a un examen médico.
Desde la Jefatura Departamental San Salvador destacaron el accionar del personal que intervino en el procedimiento y la atención brindada al niño durante el tiempo que permaneció bajo resguardo.