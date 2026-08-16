"Perdimos una gran persona": despidieron al hombre que murió atropellado por una camioneta en Mar del Plata

La muerte de Maximiliano Vandecaveye, de 36 años, generó profundo dolor entre sus familiares y amigos en Mar del Plata y Corrientes, su provincia natal. El hombre falleció luego de ser atropellado por una camioneta que volcó durante la madrugada del sábado en el barrio Las Avenidas.

El siniestro ocurrió cerca de las 2.36 en Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre. Según las primeras actuaciones, un Volkswagen Gol Trend impactó contra la parte trasera de una Toyota RAV4. Como consecuencia del choque, la camioneta perdió el control, volcó y terminó sobre la vereda.

En ese momento, Vandecaveye se encontraba junto a un grupo de amigos frente a un comercio. La camioneta embistió a cinco personas y terminó impactando contra el frente del almacén.

El hombre sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). La autopsia determinó que sufrió lesiones graves en los riñones y una hemorragia interna provocada por el aplastamiento contra una reja y la pared del comercio.

Sus amigos iniciaron una colecta

Vandecaveye había llegado desde Corrientes a Mar del Plata en busca de una oportunidad laboral en el sector pesquero. Tras conocerse su muerte, familiares y amigos expresaron su dolor y organizaron una colecta para reunir fondos que permitan trasladar sus restos a su provincia natal y afrontar los gastos del sepelio.

“Con profundo dolor nos toca despedir a nuestro querido amigo Maxi, quien falleció tras un trágico accidente en Mar del Plata”, escribió uno de sus allegados al solicitar colaboración.

“Perdimos una gran persona. Mi sentido pésame a sus familiares y afectos. QEPD”, expresó otro conocido. Otro amigo, aún conmocionado, escribió: “Hace unos días estábamos hablando, amigo. Q.E.P.D. No lo puedo creer”.

Sus allegados lo recordaron como una persona solidaria y luchadora, y destacaron el esfuerzo que había realizado para instalarse en Mar del Plata en busca de

trabajo.

Otros cuatro heridos

Además de Vandecaveye, otras cuatro personas resultaron heridas. Tres de ellas fueron dadas de alta, mientras que otra permanecía internada tras sufrir una fractura de cadera por la que debía ser intervenida quirúrgicamente.

Al momento del accidente, Vandecaveye estaba acompañado por Héctor Fernández, de 38 años, y otros jóvenes de 17 y 18 años.

Los dos conductores involucrados, ambos de 21 años, fueron sometidos a controles de alcoholemia, que dieron resultado negativo.

Investigan la mecánica del accidente

La causa quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia y fue recaratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de un vehículo con motor.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad y las pericias realizadas por Policía Científica para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades de los conductores.