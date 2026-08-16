Pese a la baja de retenciones, el campo aportará más de US$4.600 millones en 2026

El campo aportaría US$4.613 millones en concepto de retenciones durante 2026, de acuerdo con una proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario. El monto contempla los derechos de exportación correspondientes a los seis principales complejos agroexportadores.

La estimación representa una caída de apenas el 1% frente a los US$4.665 millones recaudados en 2025. Aunque durante todo el año rigen alícuotas más bajas, el aumento del volumen exportado permitiría compensar gran parte de esa reducción.

El cálculo comprende a las cadenas de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo. Entre ellas, el complejo sojero continuará siendo el principal aportante de recursos al Estado nacional.

La soja concentrará más del 70% de las retenciones

La cadena de la soja, que incluye poroto, harina, aceite y biodiésel, generaría US$3.275 millones. De esta manera, explicaría aproximadamente el 71% del total de las retenciones proyectadas para los seis complejos.

El maíz ocuparía el segundo lugar, con un aporte estimado de US$754 millones, mientras que el trigo dejaría US$324 millones. Entre la soja y el maíz reunirían US$4.029 millones, cerca del 87% de la recaudación analizada.

Por su parte, el girasol aportaría US$158 millones, la cebada US$79 millones y el sorgo US$22 millones. Las diferencias responden tanto a los volúmenes exportados como a las alícuotas que enfrenta cada producto.

Por qué cayó la recaudación durante el primer semestre

Durante los primeros seis meses de 2026, el campo aportó US$1.881 millones por derechos de exportación. La cifra implicó una disminución interanual del 51% y fue el segundo registro más bajo de los últimos seis años, solamente por encima de 2023.

La Bolsa de Comercio de Rosario explicó que la comparación está condicionada por las medidas excepcionales aplicadas durante 2025. La reducción temporal de las alícuotas entre febrero y junio de ese año provocó un adelanto en las declaraciones de ventas al exterior.

A ese escenario se sumó la eliminación transitoria de las retenciones en septiembre de 2025, que permitió registrar operaciones sin pagar el tributo hasta completar un cupo. Esto redujo las declaraciones que, bajo un esquema habitual, se habrían realizado durante los primeros meses de 2026.

Esperan un fuerte repunte en la segunda mitad del año

Para el período comprendido entre julio y diciembre, la entidad rosarina proyectó una recaudación de US$2.731 millones. El monto sería más de tres veces superior a los US$861 millones registrados durante el segundo semestre del año pasado.

La estimación supone que las declaraciones juradas de ventas al exterior volverán a un ritmo semejante al promedio de los últimos cinco años. Si se cumple ese escenario, la segunda mitad de 2026 concentraría cerca del 59% de la recaudación anual.

Pese a la baja de las alícuotas, el mayor volumen de exportaciones permitiría que el aporte por retenciones termine prácticamente en línea con el de 2025. Sin embargo, permanecería lejos del récord de US$9.101 millones alcanzado en 2022, cuando los precios internacionales de los productos agrícolas llegaron a niveles elevados.