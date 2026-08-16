España confirmó que existe riesgo sanitario en Ceuta por el hacinamiento de migrantes

La ministra de Salud española confirmó casos de tuberculosis y gastroenteritis en Ceuta

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, reconoció que existe un riesgo para la salud pública en Ceuta debido al hacinamiento de migrantes, aunque descartó que el sistema sanitario de la ciudad se encuentre colapsado.

“¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí”, afirmó García tras reunirse con autoridades locales y sanitarias.

Durante los últimos 15 días fueron atendidos 5.800 migrantes: 3.500 recibieron atención primaria y otros 2.300 fueron asistidos en hospitales. Actualmente, 101 personas permanecen internadas en el hospital de Ceuta, entre ellas 28 migrantes.

Preocupación por las condiciones de salubridad

El hospital amplió su capacidad de 175 a 212 camas para afrontar la situación. Sin embargo, la ministra aseguró que el establecimiento se encuentra ocupado aproximadamente a la mitad y permanece en el nivel 1 del protocolo de catástrofes hospitalarias.

Según García, el principal riesgo está vinculado con las condiciones de salubridad y el hacinamiento, que pueden favorecer la aparición y propagación de enfermedades infecciosas.

Por ese motivo, reclamó al Gobierno de Ceuta la disposición de más espacios para garantizar agua, higiene, alimentación y alojamiento adecuado. “Albergar y darles techo a los migrantes, esa es la actuación sanitaria más urgente”, sostuvo.

Casos de tuberculosis y gastroenteritis

La ministra confirmó además dos casos de tuberculosis y 18 de gastroenteritis, mientras que varias personas con resultado positivo en la prueba de Mantoux son sometidas a estudios complementarios.

García rechazó, sin embargo, vincular la inmigración con la aparición de enfermedades y calificó esa asociación de “injusta” y “xenófoba”.

Para reforzar la respuesta sanitaria, el Ministerio trasladará parte de su equipo del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias a Ceuta, donde trabajará junto con las autoridades locales en el control epidemiológico.