Cuántos fines de semana largos quedan en 2026: las fechas de los próximos feriados

REDACCIÓN ELONCE
Los fines de semana largos que quedan en 2026 serán cuatro después del feriado de agosto. El calendario contempla descansos en octubre, noviembre y dos durante diciembre, incluido uno extralargo de cuatro días. Cuáles son todas las fechas.
Los fines de semana largos que quedan en 2026 serán cuatro después del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El calendario nacional todavía ofrecerá descansos extendidos en octubre, noviembre y diciembre antes de finalizar el año.
El feriado de este lunes 17 de agosto marcó el último fin de semana largo del invierno. Sin embargo, quienes busquen organizar una escapada tendrán nuevas oportunidades durante la primavera y en las semanas previas al comienzo del verano.
Entre las fechas restantes sobresale diciembre, cuando habrá dos fines de semana largos. Uno de ellos será extralargo y permitirá disponer de cuatro jornadas consecutivas de descanso.
Los cuatro fines de semana largos que quedan
El próximo llegará en octubre. El descanso comprenderá el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, este último correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
En noviembre habrá otra oportunidad de tres días: sábado 21, domingo 22 y lunes 23. El descanso estará relacionado con la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.
El más extenso llegará en diciembre y tendrá cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8. Se conformará por el fin de semana, el día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado del martes 8 por la Inmaculada Concepción de María.
Navidad completará el calendario
El cuarto y último fin de semana largo de 2026 será por Navidad. Como el 25 de diciembre caerá viernes, se combinará con el sábado 26 y domingo 27 para conformar tres jornadas consecutivas.
De esta manera, los próximos feriados y días no laborables previstos son el lunes 12 de octubre, lunes 23 de noviembre, lunes 7 de diciembre, martes 8 de diciembre y viernes 25 de diciembre.
Las fechas suelen generar un incremento del movimiento turístico hacia destinos de cercanía y los principales puntos vacacionales del país, especialmente cuando los descansos alcanzan tres o cuatro días.
Cuándo conviene organizar los viajes
El calendario restante permite planificar escapadas durante diferentes momentos de la primavera y el inicio del verano. El período del 5 al 8 de diciembre aparece como la oportunidad más extensa.
La anticipación puede resultar especialmente relevante para quienes necesiten contratar alojamiento o transporte, debido al aumento habitual de la demanda durante los fines de semana largos, publicó NA.
Así, luego del descanso de agosto, quedarán cuatro fines de semana largos en Argentina durante 2026, con octubre, noviembre y diciembre como protagonistas del tramo final del calendario.