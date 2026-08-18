La actividad metalúrgica cayó 5,5% y utiliza menos del 40% de su capacidad

La actividad metalúrgica volvió a retroceder durante julio y acumuló una caída del 5,5% en los primeros siete meses de 2026. La producción disminuyó un 4,4% frente al mismo mes del año pasado.

En comparación con junio, el indicador registró una mejora de apenas el 0,1%. El resultado refleja un escenario de estancamiento y todavía no permite anticipar un cambio sostenido en la tendencia.

Los datos pertenecen al relevamiento mensual del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. La entidad representa a más de 20.000 empresas que generan alrededor de 300.000 empleos directos.

Las fábricas operan con más del 60% de su capacidad ociosa

Durante julio, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 39,2%. Esto significa que más del 60% de la infraestructura disponible en las empresas permaneció sin utilizar.

El porcentaje cayó seis puntos frente al registrado en julio de 2025 y se ubicó entre los más bajos de la serie histórica. Según ADIMRA, el nivel actual es similar al observado durante la salida de la pandemia de 2020.

La baja utilización de las plantas muestra la debilidad que atraviesa la actividad metalúrgica. La menor demanda limita la producción y complica el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas del sector.

Qué sectores registraron las mayores caídas

Bienes de capital encabezó los retrocesos con una contracción interanual del 9,5%, seguido por maquinaria agrícola, que cayó un 7,7%. También disminuyeron equipos y aparatos eléctricos, con un 4,3%, y equipamiento médico, con un 3,9%.

Carrocerías y remolques retrocedió un 3,4%, mientras otros productos de metal bajaron un 1,7% y fundición cayó un 1,5%. El único segmento con una variación positiva fue autopartes, que creció un 1,9%.

Sin embargo, autopartes acumula una disminución del 3,1% durante los últimos seis meses.

Caídas en las provincias y menos empleo

Córdoba registró el mayor retroceso regional, con una baja interanual del 7,9%. La siguieron Buenos Aires, con un 5,8%; Mendoza, con un 4,6%; Entre Ríos, con un 4,2%; y Santa Fe, con un 3,8%.

El empleo registrado en las empresas metalúrgicas también cayó un 2,2% frente a julio del año pasado y un 0,2% respecto de junio. ADIMRA reclamó herramientas destinadas a promover inversiones y sostener los puestos de trabajo.

Las expectativas empresariales tampoco anticipan una recuperación inmediata: siete de cada diez compañías no esperan cambios en su producción durante los próximos tres meses. La actividad metalúrgica inició así el segundo semestre con baja producción, capacidad ociosa y empleo en retroceso.