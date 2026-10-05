Obras en Sauce Montrull: iniciaron el cordón cuneta y confirmaron un cajero automático

REDACCIÓN ELONCE
Las obras en Sauce Montrull avanzan con nuevos cordones cuneta, intervenciones para mejorar los desagües y trabajos en calles. Soledad Daneri confirmó a Elonce que, además, la localidad tendrá un cajero automático antes de fin de año.
Las obras en Sauce Montrull sumaron nuevos frentes durante las últimas semanas, con el inicio de los primeros cordones cuneta de la actual gestión, intervenciones destinadas a mejorar los desagües y trabajos para evitar anegamientos. Además, la intendenta Soledad Daneri confirmó que la localidad contará con un cajero automático y repasó las próximas actividades culturales y sociales. La presidenta municipal dialogó con Magazine de la Metro, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con el inicio del cordón cuneta sobre calle 5 de Noviembre, dentro de un barrio con varias décadas de antigüedad. “Por primera vez en nuestra gestión arrancamos la obra de cordón cuneta de calle 5 de Noviembre. Es una calle de un barrio de IAPV que tiene casi 40 años en la localidad y consideramos que era un lugar indicado, teniendo en cuenta la antigüedad del barrio y de los vecinos que viven hace tantos años ahí”, afirmó Daneri.
La intendenta aseguró que el objetivo es darle continuidad a este tipo de infraestructura hasta finalizar su mandato. “Arrancamos y hasta que no nos vayamos de la gestión no vamos a parar porque entendemos que es una obra necesaria y provechosa para los recursos. Cualquier cordón cuneta ayuda mucho a contener el material que se aplica a cada calle, como también a mejorar los desagües pluviales y traer mejoras al vecino, a las propiedades y a los barrios”, sostuvo.
Las próximas calles donde continuará el cordón cuneta
Una vez finalizada la intervención actual, el municipio trasladará los trabajos a calle Padre Botegal, otro sector considerado prioritario por la cantidad de familias que utilizan diariamente ese acceso.
“Una vez que terminemos con esa calle, nos mudamos a calle Padre Bottegal, que es un acceso también a las viviendas del IAPV y donde vive mucha gente de forma permanente”, adelantó la presidenta municipal.
Daneri indicó que esa obra ya cuenta con la planificación técnica necesaria. “Ya tenemos el proyecto de obra hecho por ingenieros, con todos los desagües necesarios y los niveles. Terminamos en esta calle y nos vamos para allá”, explicó.
Desagües y trabajos para evitar anegamientos
Otro de los puntos centrales de la gestión está relacionado con la circulación del agua. En distintos sectores se ejecutaron alcantarillas y conexiones para recuperar los cauces y reducir los inconvenientes que históricamente se registraron durante jornadas de precipitaciones.
Al respecto, Daneri explicó que los trabajos eran necesarios independientemente de los pronósticos de mayores lluvias. “Sauce Montrull necesitaba estas obras, tengamos o no tengamos El Niño, porque había muchas zonas inundables, malas proyecciones y rellenos de obras que fueron perjudicando la circulación del agua, incluso con lluvias de pocos milímetros”, manifestó.
“Estamos tratando de buscar la mejor solución, pero a la vez definitiva, para todas estas personas que terminaban anegadas un día de lluvia”, agregó la intendenta. Asimismo, destacó que las máquinas municipales trabajan en doble turno para avanzar con las intervenciones.
El proyecto del acueducto volvió a la agenda
La intendenta también se refirió a una reunión mantenida con otros presidentes municipales para volver a plantear el proyecto de un acueducto regional. Reconoció que se trata de una infraestructura que demandaría una inversión de gran magnitud, pero consideró necesario mantenerla en agenda.
“Nos pareció importante retomar esta charla, si bien es una obra que requiere muchísimos millones de pesos. Nos pareció importante retomarla para ponerla nuevamente en conversación y en la agenda de gestión”, afirmó.
Daneri sostuvo que este tipo de proyectos debe pensarse más allá de los períodos de gobierno. “Tal vez en nuestras gestiones no veamos el resultado definitivo, pero me parece que el camino lo tenemos que seguir haciendo y marcando para los años venideros. Eso también es estar en gestión: pensar en el futuro y no solamente en lo que nosotros podamos lograr hoy, sino en lo que logren aquellos que estén dentro de 10, 15 o 20 años”, expresó.
Confirmaron un cajero automático para Sauce Montrull
Entre las novedades anunciadas durante la entrevista, Daneri confirmó que Sauce Montrull contará con un cajero automático, un servicio que era reclamado por los vecinos y que también apunta a beneficiar al comercio de la localidad.
“Una de las cosas que cuando estábamos en campaña nos pedía el vecino era la posibilidad de tener un cajero automático en la localidad”, recordó la intendenta.
Sobre la importancia del servicio, agregó: “La realidad es que poder acceder a su propio dinero físico en nuestra localidad va a beneficiar, más allá de la gente, también a los comerciantes que están iniciándose o emprendiendo acá”.
Daneri anticipó que la intención es que el dispositivo pueda estar disponible antes de finalizar 2026. “Insistimos bastante y, gracias al ministro Fabián Boleas, que nos dio esa oportunidad, vamos a poder contar en poquito tiempo, si Dios quiere antes de fin de año, con el cajero automático”, señaló.
Caminata Rosa en el autódromo
La agenda de Sauce Montrull también contempla la segunda edición de la Caminata Rosa, una iniciativa de concientización sobre el cáncer de mama organizada junto con San Benito, Colonia Avellaneda y la comuna de La Picada. La actividad se desarrollará en la pista del autódromo y tendrá acceso libre.
“Vamos a hacer por segunda vez la Caminata Rosa en la pista del autódromo, esa pista tan emblemática de nuestra localidad, tratando de concientizar sobre esto que es tan importante, sobre todo en las mujeres”, explicó Daneri. Como colaboración para ingresar se solicita un alimento no perecedero destinado a Cáritas.
La convocatoria comenzará alrededor de las 16 y, además de la caminata, habrá música, baile, frutas, agua y controles de salud. Daneri indicó que en pocas horas se había registrado una importante respuesta: “En pocas horas desde que habíamos publicado la noticia y el link teníamos casi 100 inscriptos. Estamos atentos y muy entusiasmados por lo que nos espera”.
Cultura y folklore: dos fechas confirmadas
La intendenta adelantó además dos actividades culturales que buscarán posicionar a Sauce Montrull dentro de la agenda provincial. El 31 de octubre se realizará un encuentro de danzas vinculado con el Día de la Chamarrita, mientras que el 14 de noviembre la localidad recibirá una instancia del Pre Federal.
“Creemos que poner a Sauce Montrull en la agenda de la cultura y del folklore nos hace más fuertes como lugar”, afirmó Daneri.
En el encuentro de danzas se presentará el nombre del taller local y los nuevos trajes confeccionados para sus integrantes. También habrá un homenaje a Linares Cardoso. Sobre el Pre Federal, la intendenta expresó: “Tener un Pre Federal, la verdad que para nosotros es un orgullo enorme, porque hace que Sauce Montrull se ponga en la agenda provincial y que podamos seguir avanzando con estas cuestiones”.
Sala de tres años y nuevos proyectos
Entre las novedades para las familias, Daneri confirmó que se abrió la inscripción para la sala maternal y que desde 2027 se incorporará la sala de tres años. Los cupos son limitados.
“Se abrió la inscripción tanto para la salita de 45 días hasta dos años como también para la salita de tres años. A partir del año que viene vamos a tener también salita de tres años”, anunció.
La intendenta señaló que desde el comienzo de la inscripción ya se habían registrado consultas de numerosas familias. “Hoy empezaron a consultar y muchas familias fueron al municipio. Tengan en cuenta que es con cupo limitado. Una vez que se complete, se va a cerrar la convocatoria para el año que viene”, explicó.
Finalmente, Daneri aseguró que el municipio continuará gestionando nuevos proyectos durante los últimos meses del año. “No nos conformamos y tratamos de no caer en la mediocridad de decir: ‘Este año ya está, lo culminamos’. Seguimos gestionando para terminar un 2026 de la mejor manera y empezar 2027 con nuevas propuestas también”, concluyó en diálogo con Magazine de la Metro, por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.