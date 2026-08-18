Días de lluvia disparan la demanda en lavanderías: qué prendas llevan y cuánto cuesta

Las jornadas de lluvia, humedad y falta de sol generaron dificultades para lavar y, principalmente, secar la ropa en los hogares. En ese contexto, las lavanderías se convirtieron en una alternativa para resolver la acumulación de prendas y artículos de blanquería. Desde un comercio de Paraná explicaron a Elonce cuáles fueron los pedidos más frecuentes y cómo trabajan para entregar la ropa seca en menos de 24 horas.

Sol, responsable de Laundry, señaló que una de las principales ventajas para afrontar estos días fue contar con equipamiento industrial. “Una de las maquinarias con la cual contamos es la secadora industrial, que es una diferencia que tenemos”, explicó.

Esa capacidad permite reducir considerablemente los tiempos. Según indicó, algunos clientes llevan sus prendas temprano y pueden retirarlas durante la misma jornada. “Por ahí la traen a las 7 de la mañana y para la tardecita ya está listo”, comentó.

Acolchados, frazadas y prendas grandes, entre lo más elegido

Durante el invierno, la demanda se concentra especialmente en aquellos elementos que resultan difíciles de lavar y secar dentro de una vivienda. Entre ellos aparecen acolchados, colchas, alfombras, cortinas y cubresillones.

“Durante el invierno es nuestra temporada más alta. Vienen con los acolchados, las colchas, que es lo que la gente justamente usa para taparse”, explicó Sol a Elonce.

Además del tamaño, existe otro inconveniente: introducir esas prendas en lavarropas domésticos puede generar dificultades. “En los lavarropas comunes chiquitos se pueden llegar a romper o, a su vez, también que no se seque rápido”, señaló.

A esos artículos se sumaron peluches, pijamas grandes para niños, alfombras y cortinas. “Son prendas muy grandes y nosotros sí las podemos lavar”, indicó.

El desafío de secar la ropa durante los días húmedos

La falta de sol no solamente prolonga el secado, sino que también puede dejar olor a humedad en las prendas. Por eso, el proceso industrial incluye diferentes etapas hasta que la ropa queda lista para volver al placard.

“Una vez que lo secamos tiene todo un procedimiento con diferentes maquinarias. Está la lavadora, la centrífuga y luego la secadora”, detalló la comerciante.

Una vez completado el proceso, las prendas son acondicionadas antes de la entrega. “Una vez que está seco, perfumamos, doblamos y ya directamente va para casa”, agregó.

Incluso, explicó que intentan organizar cada pedido para facilitar su guardado: “Muchas veces tratamos también de diferenciar las prendas, las que son de niño, las que son de mujer y demás, como para que llegue a tu casa listo para guardar”.

Cuánto cuesta lavar la ropa

En cuanto a los valores, Sol explicó que el servicio para ropa de uso cotidiano se organiza mediante un canasto en el que ingresan aproximadamente diez prendas.

“Nosotros le llamamos al canasto unas 10 prendas que entran y ronda los 8.000 pesos”, detalló. Entre los artículos que suelen incluirse aparecen jeans, buzos, sábanas y toallas.

Los acolchados tienen valores diferentes de acuerdo con sus dimensiones y el tipo de tela. Según explicó, el precio puede rondar entre 12.000, 15.000 y 18.000 pesos, dependiendo de si se trata de una plaza, dos plazas o tamaños mayores, como los modelos king.

Para quienes consiguen lavar en su casa pero tienen problemas para secar debido al clima, existe la posibilidad de contratar solamente el servicio de secado. “Si lo traés solo para lo que es secado, se cobra alrededor del 50%”, precisó.

El invierno, la temporada de mayor trabajo

Las bajas temperaturas y la humedad convierten al invierno en el período de mayor actividad para este tipo de comercios. En jornadas consecutivas sin sol, el problema se vuelve particularmente evidente con toallas, sábanas y prendas gruesas.

El establecimiento trabaja con equipamiento automático e industrial, lo que permite procesar los pedidos en períodos más cortos. “Nuestro diferencial es poder ser no solo automáticos, sino también industriales y eso hace que podamos entregar dentro de las 24 horas”, afirmó Sol.

La entrevistada contó, además, que la actividad tiene una extensa historia familiar. “Mis padres estuvieron acá durante 30 años y ahora es un negocio familiar que directamente lo seguimos entre todos”, relató.

El comercio funciona de 8 a 12 y de 16 a 20, aunque explicó que en algunas ocasiones reciben pedidos desde antes de las 7 para quienes necesitan dejar la ropa antes de ingresar a trabajar.

Y ante la pregunta inevitable sobre cómo resuelve ella misma el lavado en su casa, Sol respondió entre risas: “No tengo lavarropas en mi casa”. Según contó, directamente lleva su propio canasto al negocio y regresa con la ropa limpia al terminar la jornada.