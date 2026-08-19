Escaneaban el iris y usaban identidades ajenas: investigan una red que movió $27 mil millones

La investigación detectó cuentas creadas con datos de personas vulnerables para mover dinero. Hubo tres detenidos y allanamientos en CABA y provincia de Buenos Aires por lavado y juego clandestino en investigación.
Escaneo de ojos para lavar dinero. Una investigación judicial permitió desarticular parte de una presunta organización dedicada al lavado de dinero, el juego clandestino y el uso fraudulento de identidades. Según los investigadores, la estructura habría logrado mover alrededor de $27 mil millones en pocos meses mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales abiertas a nombre de personas captadas en situaciones de vulnerabilidad.
Entre los detenidos se encuentra Albertina Mangini, una funcionaria bonaerense vinculada al Patronato de Liberados. De acuerdo con la acusación, habría utilizado el contacto que le brindaba su actividad laboral para acercarse a personas con necesidades económicas y ofrecerles dinero a cambio de entregar documentación personal, fotografías y someterse a un procedimiento de escaneo del iris.
La maniobra permitía obtener información biométrica de las víctimas. Con esos datos, la organización podía generar identidades digitales y posteriormente abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales que, formalmente, pertenecían a las personas captadas.
Sin embargo, según la investigación, quienes terminaban controlando las cuentas eran integrantes de la organización. Los dispositivos, números telefónicos, correos electrónicos y claves de acceso quedaban bajo su dominio.
La segunda etapa del esquema habría estado a cargo de Mauro Perrotta, también detenido. Los investigadores sospechan que tenía como función abrir y administrar las cuentas obtenidas mediante las identidades captadas y conectarlas con dispositivos controlados por la estructura.
Una vez activadas, las cuentas recibían numerosas transferencias que eran retiradas o trasladadas rápidamente. El dinero habría circulado por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras y movimientos vinculados con criptoactivos, lo que permitía dificultar el seguimiento de su procedencia.
En el nivel financiero aparece Ignacio Leonel Marchioni, quien también fue arrestado. Los investigadores analizaron movimientos relacionados con su operatoria y estimaron que el circuito habría movilizado aproximadamente $27 mil millones durante un período de pocos meses.
El nombre de Marchioni ya había aparecido en otra investigación de relevancia: la causa conocida como Sur Finanzas, vinculada a una financiera investigada por presunto lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta.
En ese expediente, la Fiscalía había señalado que la estructura investigada funcionó entre 2020 y 2025 y que habría canalizado más de US$108 millones a través de 16 clubes de fútbol.
Allanamientos y secuestro de elementos
El operativo fue realizado por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, con intervención de la UFI N° 2 de La Plata, a cargo de Betina de Lacki, y del Juzgado de Garantías N° 6, encabezado por Agustín Carlos Crispo.
Los investigadores realizaron nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de Buenos Aires y Córdoba, con apoyo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Mar del Plata.
Durante los procedimientos se encontraron importantes cantidades de dinero en pesos y moneda extranjera, además de anotaciones que, según los investigadores, podrían contener información relacionada con la actividad de los casinos clandestinos.
También fueron secuestradas computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, numerosas tarjetas bancarias y otros elementos tecnológicos que podrían resultar claves para reconstruir el movimiento del dinero.
Entre los bienes incautados apareció además un BMW M240i xDrive y una pistola semiautomática Glock calibre 9x19 milímetros.
Mangini y Perrotta optaron por no declarar ante la Justicia. En tanto, la defensa de Marchioni presentó un escrito mediante el cual negó su participación en las maniobras investigadas.
La hipótesis de los investigadores es que los tres detenidos formarían parte de una estructura mucho más amplia, en la que distintas personas habrían tenido funciones específicas para captar identidades, administrar cuentas, manejar la tecnología y mover los fondos.
La pesquisa también busca determinar quiénes ocupaban los niveles superiores de la organización y quiénes eran los destinatarios finales del dinero. No se descartan nuevos allanamientos y detenciones a medida que avancen las pericias.
Los investigadores, además, analizan posibles conexiones de la estructura con otras provincias e incluso con operadores fuera del país, señala el sitio Infobae.